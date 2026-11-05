Ölpreise stabilisieren sich nach Einbruch
- Brent stabilisiert sich nach starkem Kurseinbruch
- Demokraten-Wahlsieg könnte Iran-Diplomatie beschleunigen
- Exportplus und Friedenshoffnungen belasten Ölpreise
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach einem Kurseinbruch zur Wochenmitte vorerst stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,15 US-Dollar und damit etwa ein halbes Prozent mehr als am Vortag.
Am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent um etwa zehn Dollar je Barrel eingebrochen. Am Ölmarkt spekulieren Anleger darauf, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Der Wahlerfolg verschafft den Demokraten mehr Einfluss auf die amerikanischen Staatsausgaben, was den Spielraum der US-Regierung für ein weiteres Vorgehen im Iran-Konflikt einschränken könnte.
In der vergangenen Woche hatte der Brent-Preis noch bei fast 117 Dollar gestanden, bevor am Markt Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs aufgekeimt waren. Auslöser für den Preiseinbruch war unter anderem ein Medienbericht über mögliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen und eine Interimsvereinbarung zwischen den USA und dem Iran.
Höhere Rohölexporte aus dem Nahen Osten sowie die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass er derzeit keine Pläne für einen Angriff auf den Iran habe, würden den Druck auf die Rohölpreise vorerst aufrechterhalten, sagte Analyst Dennis Kissler vom Handelshaus BOK Financial Securities./jkr/jsl/stk
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Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Ich glaube nicht, dass Trump möchte, daß die Inflation singt. Den mit steigender Inflation kann man prima die Schulden im Staatshaushalt bezahlen. So wurde auch schon der erste Weltkrieg bezahlt. Die Goldbindung an die Reichsmark wurde abgeschaft. Papiergeld wurde Anmaß gedruckt. Kriegsanleien ausgegeben usw. Das Volk hat dafür noch freiwillig bezahlt. Die Inflation stieg bis zur Hyperinflation....
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.