Ölpreise stabilisieren sich nach Einbruch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach einem Kurseinbruch zur Wochenmitte vorerst stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,15 US-Dollar und damit etwa ein halbes Prozent mehr als am Vortag.

Am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent um etwa zehn Dollar je Barrel eingebrochen. Am Ölmarkt spekulieren Anleger darauf, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Der Wahlerfolg verschafft den Demokraten mehr Einfluss auf die amerikanischen Staatsausgaben, was den Spielraum der US-Regierung für ein weiteres Vorgehen im Iran-Konflikt einschränken könnte.