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    IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose mit weiterer deutlicher Erholung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Vorsteuergewinn steigt um mehr als zehn Prozent
    • Umsatz soll um fünf bis zehn Prozent wachsen
    • Vorsteuerergebnis wächst im Quartal um 14 Prozent
    IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose mit weiterer deutlicher Erholung
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hebt nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. So dürfte der Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent klettern, teilte das MDax -Unternehmen überraschend am Donnerstag in Neckarsulm mit. Beim Umsatz geht der scheidende Vorstandschef Thomas Olemotz dagegen weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Beim Geschäftsvolumen bezieht der Konzern unter anderem den Verkaufspreis von Software komplett ein, beim Umsatz darf er sich nach Buchhaltungsregeln nur den Bruttogewinn aus solchen Softwareverkäufen anrechnen. Die Aktie legte nach der Mitteilung um drei Prozent zu.

    Im dritten Quartal legte das Geschäftsvolumen laut vorläufigen Zahlen um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. Zum Umsatz machte Bechtle zunächst keine Angaben. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro.

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    Die positive Geschäftsentwicklung habe sich bisher auch im vierten Quartal fortgesetzt, hieß es. Den Bericht zum dritten Quartal legt Bechtle am 13. November vor./men/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 35,46 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +5,85 %/+36,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bechtles Kursrückgang von 33,66 auf 33,50 Euro und einen gemeldeten Tagesverlust von 4 %. Charttechnisch wird die seit 2021 laufende Konsolidierung an der SMA200 als mögliche Basis für einen langfristigen Ausbruch gesehen. Als potenzielle Impulse gelten der Cyber Resilience Act ab Ende 2027 und die Berufung Martin Kaloudis’ in eine internationale Führungsrolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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