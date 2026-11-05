IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose mit weiterer deutlicher Erholung
- Vorsteuergewinn steigt um mehr als zehn Prozent
- Umsatz soll um fünf bis zehn Prozent wachsen
- Vorsteuerergebnis wächst im Quartal um 14 Prozent
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hebt nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. So dürfte der Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent klettern, teilte das MDax -Unternehmen überraschend am Donnerstag in Neckarsulm mit. Beim Umsatz geht der scheidende Vorstandschef Thomas Olemotz dagegen weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Beim Geschäftsvolumen bezieht der Konzern unter anderem den Verkaufspreis von Software komplett ein, beim Umsatz darf er sich nach Buchhaltungsregeln nur den Bruttogewinn aus solchen Softwareverkäufen anrechnen. Die Aktie legte nach der Mitteilung um drei Prozent zu.
Im dritten Quartal legte das Geschäftsvolumen laut vorläufigen Zahlen um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. Zum Umsatz machte Bechtle zunächst keine Angaben. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro.
Die positive Geschäftsentwicklung habe sich bisher auch im vierten Quartal fortgesetzt, hieß es. Den Bericht zum dritten Quartal legt Bechtle am 13. November vor./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 35,46 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +5,85 %/+36,49 % bedeutet.
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https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-erreicht-erstmals-platinumstatus-im-nachhaltigkeitsrating-von-ecovadis
. . . wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgend etwas richtig machen.
Super Meldelage...von heute...Quelle:
Bechtle AG: Deutliches Wachstum bei Geschäftsvolumen und EBT im Q2, Prognose für Gesamtjahr erhöht
Neckarsulm, 28. Juli 2026 – Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich entwickelt. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund 2,27 Mrd. € und damit circa 18 % über Vorjahr. Der Umsatz erreichte rund 1,73 Mrd. €, das ist ein Wachstum von mehr als 16 % gegenüber Vorjahr. Das Wachstum im Geschäftsvolumen war erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen. Auch das Vorsteuerergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Mit etwa 80 Mio. € verzeichnet der europäische IT-Dienstleister ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr und hat damit die Markterwartung sehr deutlich übertroffen. Die Entwicklung im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass Bechtle mit den unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen in der IT-Branche bislang gut zurechtkommt.
Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 %. Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % – 10 %.
|Prognose 2026
|neu
|bisher
|Geschäftsvolumen
|Mehr als 10 %
|5 % – 10 %
|Umsatz
|5 % – 10 %
|0 % – 5 %
|EBT
|5 % – 10 %
|0 % – 5