BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien gemischt ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 32,85EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.