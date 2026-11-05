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    Gewinn explodiert um 74 Prozent! Diese Rüstungsaktie ist nicht zu stoppen

    60 Milliarden in der Pipeline

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    Leonardo hebt erneut die Prognose an. Der Gewinn steigt um 74 Prozent, der Auftragsbestand erreicht Rekordniveau. Der Rüstungsboom treibt das Geschäft an.

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    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der italienische Rüstungskonzern Leonardo hat seine Prognose für den Auftragseingang 2026 zum zweiten Mal angehoben. Nach Angaben von Reuters rechnet das Unternehmen inzwischen mit neuen Bestellungen im Wert von 29,5 Milliarden Euro. Im Juli hatte Leonardo das Ziel bereits auf 28,2 Milliarden Euro erhöht. Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Militärtechnik, insbesondere nach Verteidigungselektronik, Hubschraubern und Kampfflugzeugen.

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    In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 14,2 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) legte sogar um 37,7 Prozent auf 1,30 Milliarden Euro zu. Noch deutlicher fiel der Gewinnsprung aus: Unter dem Strich verdiente Leonardo bereinigt 812 Millionen Euro, ein Plus von 74,2 Prozent. Die operative Marge verbesserte sich von sieben auf 8,5 Prozent.

    Auftragsbestand erreicht historischen Höchststand

    Besonders beeindruckend entwickelt sich das Neugeschäft. Einschließlich der im März übernommenen Militärfahrzeugsparte Iveco Defence Vehicles (IDV) kletterte der Auftragseingang um 27,8 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 60,4 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Damit verfügt Leonardo rechnerisch über Aufträge für mehr als 2,7 Produktionsjahre. Auch das dritte Quartal übertraf die Erwartungen der Analysten. Bei einem Umsatz von 5,34 Milliarden Euro erzielte Leonardo ein EBITA von 521 Millionen Euro. Experten hatten lediglich mit 5,22 Milliarden Euro Umsatz und 482 Millionen Euro operativem Ergebnis gerechnet.

    Für das Gesamtjahr hält Leonardo an seinem Umsatzziel von 22,1 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 2,21 Milliarden Euro fest. Wachstumspotenzial verspricht sich der Konzern unter anderem von seiner Zusammenarbeit mit Rheinmetall bei Militärfahrzeugen sowie gemeinsamen Raumfahrtprojekten mit Airbus und Thales.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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