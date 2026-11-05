JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bausoftware-Anbieters habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 72,50EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +53,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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