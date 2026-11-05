Nynomic: Q3-Wachstum zieht an – Ergebnis und Auftragsbestand stark
Kräftiges Umsatzplus, zurück in der Gewinnzone und volle Auftragsbücher: Nach neun Monaten 2026 rückt das obere Ende der Jahresziele in greifbare Nähe.
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- Der Umsatz der ersten neun Monate 2026 stieg um 16 % auf rund 75,4 Mio. Euro.
- Das EBIT verbesserte sich deutlich auf 4,9 Mio. Euro nach einem Vorjahresverlust von 1,5 Mio. Euro; die EBIT-Marge lag bei 6,5 %.
- Der Auftragsbestand erreichte zum Ende des dritten Quartals 77,3 Mio. Euro – 59 % mehr als im Vorjahr und 22 % mehr als zum Halbjahr.
- Wachstumstreiber waren die Nachfrage aus Halbleitermärkten, Gasmesstechnik für die Energieinfrastruktur und Clean-Tech-Lösungen.
- Strukturelle Maßnahmen aus dem Vorjahr senkten die Fixkosten und steigerten Effizienz, Ertragskraft und Widerstandsfähigkeit.
- Die Jahresprognose bleibt bei 100 bis 105 Mio. Euro Umsatz und 6–8 % EBIT-Marge; das obere Ende beider Spannen gilt als gut erreichbar.
Der nächste wichtige Termin, Teilnahme an der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz, bei Nynomic ist am 11.11.2026.
Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,600EUR das entspricht einem Plus von +1,80 % seit der Veröffentlichung.
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