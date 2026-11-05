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    Schwacher Halbleitersektor: Infineon Technologies gibt nach

    Unter Druck

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    Die Aktie von Infineon Technologies verliert 2,88 % und weitet damit ihr Monatsminus auf 22,85 % aus.

    Unter Druck - Schwacher Halbleitersektor: Infineon Technologies gibt nach
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Im Halbleitersektor geben neben Infineon Technologies auch ON Semiconductor, Texas Instruments, Analog Devices und STMicroelectronics nach. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Rückgang bei Infineon ist zunächst nicht erkennbar. Trotz der jüngsten Verluste liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 32,68 % im Plus.

    Aktueller Stand der Infineon Technologies Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 05.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Infineon Technologies Aktionäre einen Verlust von -22,95 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -5,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,85 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +32,68 %.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,21 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,03 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,24 %. ON Semiconductor verliert -2,54 % NIO notiert im Plus, mit +3,58 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,78 %
    1 Monat -22,85 %
    3 Monate -22,95 %
    1 Jahr +48,28 %
    Stand: 05.11.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,23 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,38 %, über 10 Jahre bei 12,67 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Infineon Technologies

    -2,31 %
    -5,78 %
    -22,85 %
    -22,95 %
    +48,28 %
    +69,69 %
    +19,20 %
    +218,87 %
    -29,50 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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