Lanxess springt um 18,72 % nach besser als erwartetem Quartal

Der Kurs der Lanxess Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,21 %.

Ein besser als befürchtet verlaufenes drittes Quartal treibt die Lanxess-Aktie an. Der Chemiekonzern blickt zwar in der Tendenz vorsichtiger auf das Gesamtjahr, überrascht damit aber nicht. Auch die Branchenwerte BASF, Solvay und Evonik Industries legen zu, bleiben jedoch deutlich hinter dem Kurssprung von Lanxess zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Lanxess Aktie damit ein Gewinn von +21,47 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lanxess um -19,01 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX bewegt sich heute nur um +0,57 %. Lanxess entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,81 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,82 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,75 %. Covestro legt um +0,17 % zu

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,47 % 1 Monat +17,73 % 3 Monate -14,21 % 1 Jahr -25,53 %

Stand: 05.11.2026, 10:30 Uhr

Die Aktie von Lanxess erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -19,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -26,08 %, über 10 Jahre bei -13,96 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von bis zu 18 % nach besser als erwarteten Q3-Zahlen. Umsatz, bereinigtes EBITDA und freier Cashflow stiegen; Kostensenkungen stützen das Ergebnis. Die Nachfrage bleibt schwach, die EBITDA-Jahresprognose wurde auf 450–500 Mio. Euro eingeengt, erwartet wird das obere Ende. Diskutiert werden ein möglicher Shortsqueeze, ein Trendbruch bei Bestätigung des Kursniveaus sowie Kursziele von 15 bis über 20 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Lanxess Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Lanxess Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lanxess Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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