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    Lanxess springt um 18,72 % nach besser als erwartetem Quartal

    Im Blickpunkt

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    Lanxess schießt um 18,72 % nach oben, während der Handelsumsatz bereits das 5,8-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Im Blickpunkt - Lanxess springt um 18,72 % nach besser als erwartetem Quartal
    Foto: LANXESS

    Ein besser als befürchtet verlaufenes drittes Quartal treibt die Lanxess-Aktie an. Der Chemiekonzern blickt zwar in der Tendenz vorsichtiger auf das Gesamtjahr, überrascht damit aber nicht. Auch die Branchenwerte BASF, Solvay und Evonik Industries legen zu, bleiben jedoch deutlich hinter dem Kurssprung von Lanxess zurück.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2026

    Der Kurs der Lanxess Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,21 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Auf Wochensicht steht bei der Lanxess Aktie damit ein Gewinn von +21,47 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lanxess um -19,01 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der MDAX bewegt sich heute nur um +0,57 %. Lanxess entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,81 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,82 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,75 %. Covestro legt um +0,17 % zu

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,47 %
    1 Monat +17,73 %
    3 Monate -14,21 %
    1 Jahr -25,53 %
    Stand: 05.11.2026, 10:30 Uhr

    Die Aktie von Lanxess erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -19,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -26,08 %, über 10 Jahre bei -13,96 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von bis zu 18 % nach besser als erwarteten Q3-Zahlen. Umsatz, bereinigtes EBITDA und freier Cashflow stiegen; Kostensenkungen stützen das Ergebnis. Die Nachfrage bleibt schwach, die EBITDA-Jahresprognose wurde auf 450–500 Mio. Euro eingeengt, erwartet wird das obere Ende. Diskutiert werden ein möglicher Shortsqueeze, ein Trendbruch bei Bestätigung des Kursniveaus sowie Kursziele von 15 bis über 20 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 05.11. - AT 20 stark +0,90 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Lanxess hält sich besser als befürchtet - Aktie zweistellig im Plus


    Der Chemiekonzern Lanxess blickt nach dem dritten Quartal in der Tendenz vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Eine Überraschung ist das allerdings nicht. Zudem lief es im dritten Quartal besser als gedacht. An der Börse griffen Anleger bei der Aktie zu …

    JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer …

    Lanxess Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Lanxess Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lanxess Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Lanxess

    +18,80 %
    +8,36 %
    +4,35 %
    -23,03 %
    -33,92 %
    -45,59 %
    -77,08 %
    -77,19 %
    -0,68 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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