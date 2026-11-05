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    Trotz Rekordgewinn: Commerzbank verliert gegen den Branchentrend

    Gegenwind

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    Die Commerzbank-Aktie gibt um 2,28 % nach, während Deutsche Bank und Banco Santander zulegen.

    Gegenwind - Trotz Rekordgewinn: Commerzbank verliert gegen den Branchentrend
    Foto: Michael - stock.adobe.com

    Die Commerzbank erzielt in den ersten neun Monaten den höchsten Gewinn ihrer Geschichte. Zugleich verfolgt UniCredit andere Pläne für die Führungsspitze um Bettina Orlopp. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

    Aktueller Stand der Commerzbank Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 05.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Commerzbank Aktionäre einen Verlust von -0,56 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Commerzbank +9,97 % gewonnen.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,61 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +2,42 %. ING Group legt um +0,38 % zu UniCredit notiert im Minus, mit -0,13 %.

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,98 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und anschließende Gewinnmitnahmen. Die Q3-Zahlen werden als gut, aber erwartungsgemäß und ohne stärkeren Kursimpuls bewertet. Als mögliche Kurstreiber gelten Aktienkäufe der UniCredit, eigene Aktienrückkäufe und steigende Zinsen. Diskutiert werden zudem eine mögliche vollständige Übernahme durch UniCredit binnen zwölf Monaten und Kurse über 50 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Die Aktie von Commerzbank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,85 %, über 10 Jahre bei 20,38 %.

    Commerzbank: Nicht mal der größte Gewinn der Geschichte schützt die Chefin!


    Noch nie hat die Commerzbank in den ersten neun Monaten so viel verdient. Doch Bettina Orlopps Rekordbilanz könnte ihr wenig nützen: UniCredit hat andere Pläne für die Führungsspitze.

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    Dax-Rekord greifbar - Rheinmetall schwach


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    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,61 %
    1 Monat +1,00 %
    3 Monate -0,56 %
    1 Jahr +21,18 %
    Stand: 05.11.2026, 10:31 Uhr

    Commerzbank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Commerzbank

    -2,60 %
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    +275,71 %
    +493,39 %
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    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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