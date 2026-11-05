Trotz Rekordgewinn: Commerzbank verliert gegen den Branchentrend

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Commerzbank Aktionäre einen Verlust von -0,56 % hinnehmen.

Die Commerzbank erzielt in den ersten neun Monaten den höchsten Gewinn ihrer Geschichte. Zugleich verfolgt UniCredit andere Pläne für die Führungsspitze um Bettina Orlopp. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Commerzbank +9,97 % gewonnen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,61 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +2,42 %. ING Group legt um +0,38 % zu UniCredit notiert im Minus, mit -0,13 %.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,98 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und anschließende Gewinnmitnahmen. Die Q3-Zahlen werden als gut, aber erwartungsgemäß und ohne stärkeren Kursimpuls bewertet. Als mögliche Kurstreiber gelten Aktienkäufe der UniCredit, eigene Aktienrückkäufe und steigende Zinsen. Diskutiert werden zudem eine mögliche vollständige Übernahme durch UniCredit binnen zwölf Monaten und Kurse über 50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

Die Aktie von Commerzbank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,85 %, über 10 Jahre bei 20,38 %.

Noch nie hat die Commerzbank in den ersten neun Monaten so viel verdient. Doch Bettina Orlopps Rekordbilanz könnte ihr wenig nützen: UniCredit hat andere Pläne für die Führungsspitze.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Donnerstag erneut dicht an sein Rekordhoch herangerückt. Am Vortag hatte er sich diesem bereits genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte. Im frühen …

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,61 % 1 Monat +1,00 % 3 Monate -0,56 % 1 Jahr +21,18 %

Commerzbank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 05.11.2026, 10:31 Uhr

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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