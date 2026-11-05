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    AUTO1 Group: Aktie zieht nach Rekordergebnis kräftig an

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von AUTO1 Group klettert um 6,81 % und baut damit ihren Wochengewinn auf 12,66 % aus.

    Aktie im Fokus - AUTO1 Group: Aktie zieht nach Rekordergebnis kräftig an
    Foto: Autohero

    Das bislang höchste bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal 2026 gibt der Aktie von AUTO1 Group Auftrieb. Der Online-Gebrauchtwagenhändler steigert das bereinigte EBITDA um 46 %, hält die Prognose aber unverändert. Im Tagesverlauf liegt die Aktie zeitweise sogar um 8,70 % im Plus.

    AUTO1 Group Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 05.11.2026

    Der heutige Anstieg bei AUTO1 Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,10 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der AUTO1 Group Aktie damit ein Gewinn von +12,66 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,91 %. Im Jahr 2026 gab es für AUTO1 Group bisher ein Minus von -28,13 %.

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    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,40 Mrd. € wert.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,66 %
    1 Monat +21,91 %
    3 Monate -16,10 %
    1 Jahr -31,99 %
    Stand: 05.11.2026, 10:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AUTO1 Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste trotz Absatzwachstum und Rekordprofitabilität im dritten Quartal. Diskutiert werden eine mögliche Prognoseanhebung und ein auf Gewinnschätzungen basierendes KGV von 32. Umstritten ist die Skalierbarkeit: Hohe Fix-, Lager-, Zins- und Reparaturkosten sowie transparente Fahrzeugpreise könnten Margensteigerungen begrenzen. Bei weiterem Gewinnwachstum sehen andere den aktuellen Kurs als zu niedrig an.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AUTO1 Group eingestellt.

    Zur AUTO1 Group Diskussion

    Die Aktie von AUTO1 Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,77 %.

    AUTO1 Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AUTO1 Group

    +7,63 %
    +12,66 %
    +21,91 %
    -16,10 %
    -31,99 %
    +202,17 %
    -39,04 %
    -47,97 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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