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    Verluste bei Raumfahrt- und Rüstungswerten: OHB dreht ins Minus

    Rücksetzer

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    OHB verliert 4,04 % und weitet damit den Rückgang auf Wochensicht auf 14,12 % aus.

    Rücksetzer - Verluste bei Raumfahrt- und Rüstungswerten: OHB dreht ins Minus
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Mehrere Raumfahrt- und Rüstungswerte geben nach: Neben OHB verlieren auch Leonardo, Northrop Grumman und Thales. Die OHB-Aktie liegt im Tagesverlauf zunächst noch 1,57 % im Plus, bevor sie ins Minus dreht. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang gibt es zunächst nicht.

    OHB Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 05.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von OHB mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,97 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um -14,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,76 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +103,30 % gewonnen.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,17 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,77 %. Lockheed Martin verliert -0,15 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,83 %.

    Informationen zur OHB Aktie

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd. € wert.

    Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 74,38 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,90 %, über 10 Jahre bei 28,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue OHB-Aufträge über rund 1,5 Mrd. Euro, darunter einen Satellitenvertrag über 554 Mio. Euro, bei einer Marktkapitalisierung von 4,7 Mrd. Euro. Diskutiert werden höhere Margen und der mögliche SATCOMBw4-Großauftrag als Kurstreiber. Zugleich stehen starke Kursschwankungen und Rückgänge trotz positiver Nachrichten im Fokus. Die 200-Euro-Marke und der Kapitalerhöhungspreis von 300 Euro dienen als Orientierung; Gewinnmitnahmen nach guten Nachrichten gelten als Risiko.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    Börsenstart Europa - 05.11. - AT 20 stark +0,90 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,12 %
    1 Monat +29,76 %
    3 Monate -16,97 %
    1 Jahr +118,87 %
    Stand: 05.11.2026, 10:32 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    OHB

    -3,81 %
    -14,12 %
    +29,76 %
    -16,97 %
    +118,87 %
    +431,89 %
    +485,70 %
    +1.129,65 %
    +2.150,08 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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