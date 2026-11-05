SK hynix büßt binnen eines Monats 30,08 % ein

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SK hynix abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -17,86 % verkraften.

Auch die Wettbewerber Micron Technology und Western Digital stehen unter Druck, verlieren aber weniger stark als SK hynix. Unternehmensnachrichten zum südkoreanischen Speicherchiphersteller liegen zunächst nicht vor. Trotz der jüngsten Verluste bleibt die Aktie seit Jahresbeginn mit 65,88 % im Plus.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um -17,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SK hynix +65,88 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,46 % 1 Monat -30,08 % 3 Monate -17,86 % 1 Jahr +65,88 %

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Stand: 05.11.2026, 10:32 Uhr

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. Western Digital notiert im Minus, mit -3,73 %.

Informationen zur SK hynix Aktie

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Es gibt 729 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 609,33 Mrd. € wert.

SK hynix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.

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