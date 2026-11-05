RENK Group fällt nach zwischenzeitlichem Plus um 4,51 %
Rücksetzer
Die Aktie der RENK Group verliert 4,51 %, nachdem sie im Tagesverlauf noch 1,88 % im Plus liegt.
Der Umsatz der RENK Group steigt im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 12 % auf 345 Millionen Euro. Das Ergebnis liegt leicht über dem Niveau, das das Unternehmen im Vorfeld signalisiert hat. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.
RENK Group Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 05.11.2026
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -25,01 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +1,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -31,25 % verloren.
RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,12 %
|1 Monat
|+0,30 %
|3 Monate
|-25,01 %
|1 Jahr
|-43,01 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Mrd. € wert.
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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.