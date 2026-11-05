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    Eutelsat Communications dreht ins Plus und steigt nach frühem Rückstand deutlich

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von Eutelsat Communications legt um 5,21 % zu und begrenzt damit ihren Verlust auf Wochensicht.

    Aktie im Fokus - Eutelsat Communications dreht ins Plus und steigt nach frühem Rückstand deutlich
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,24 % gelingt Eutelsat Communications im Tagesverlauf der Sprung in die Gewinnzone. Einen konkreten Auslöser für die Kursbewegung gibt es nicht. Auf Wochensicht bleibt die Aktie des Satellitenbetreibers mit 9,24 % im Minus.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Eutelsat Communications Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -18,26 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -9,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +5,32 % gewonnen.

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    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,24 %
    1 Monat +15,61 %
    3 Monate -18,26 %
    1 Jahr -46,01 %
    Stand: 05.11.2026, 10:33 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den positiven Kursstart in den November, Nachkäufe sowie Eutelsats Ausgaben und Profitabilität. Diskutiert wird, ob Investitionen langfristig Erträge bringen; zugleich werden fehlende Gewinne kritisiert. Im Fokus stehen zudem OneWeb-Konnektivität für 18 Finnair-Flugzeuge über SES und Satelliten als Ausweichroute bei Kabelausfällen. Über ein mögliches Aktienrückkaufprogramm wird spekuliert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -26,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,17 %, über 10 Jahre bei -20,69 %.

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Eutelsat Communications

    +4,68 %
    -9,24 %
    +15,61 %
    -18,26 %
    -46,01 %
    -60,78 %
    -85,66 %
    -90,13 %
    -83,88 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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