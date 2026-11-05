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    Gegen den Branchentrend: DroneShield legt deutlich zu

    Auf Höhenflug

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    DroneShield steigt um 5,08 %, nachdem die Aktie im Wochenvergleich 7,88 % verloren hat.

    Auf Höhenflug - Gegen den Branchentrend: DroneShield legt deutlich zu
    Foto: 763307657

    Während Leonardo und Northrop Grumman nachgeben, setzt sich DroneShield mit Kursgewinnen vom Branchentrend ab. Zwischenzeitlich klettert die Aktie um 6,99 %. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für DroneShield-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -37,93 % hinnehmen mussten.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -7,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine negative Entwicklung von -56,55 % erlebt.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,77 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,34 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,83 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,14 % zu

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,88 %
    1 Monat -25,88 %
    3 Monate -37,93 %
    1 Jahr -62,67 %
    Stand: 05.11.2026, 10:34 Uhr

    Die Aktie von DroneShield erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 64,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,32 %.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    Es gibt 926 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 754,13 Mio. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste bei erhöhtem Handelsvolumen und die jüngste Erholung um 12 % auf 1,35 AUD. Diskutiert werden die Rückkehr an eine Unterstützung, eine mögliche technische Korrektur und eine gemeldete Shortquote von 16,28 %. Im Fokus stehen zudem erwartete Nachrichten zu einem 730-Mio.-Projekt, das Softwareupdate für DroneSentry-C2 ohne erkennbaren Kurseffekt sowie der Vertrieb der Drohnenabwehrtechnik in Österreich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DroneShield Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DroneShield Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    DroneShield

    +4,18 %
    -7,88 %
    -25,88 %
    -37,93 %
    -62,67 %
    +345,09 %
    +584,33 %
    +221,83 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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