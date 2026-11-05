Ölpreis vor historischem Wochen-Crash – und dann kommt diese Kriegswarnung!
Trumps gefährliches Nachspiel
Brent hat in wenigen Tagen rund ein Fünftel seines Werts verloren. Während Händler auf Entspannung setzen, sehen Risikoexperten ein völlig anderes Szenario als wahrscheinlicher an.
- Brent verlor binnen Tagen rund 20 Prozent an Wert
- Händler hoffen auf Frieden, Experten sehen Iran-Gefahr
- Knappheit und Hormus-Risiken stützen den Ölpreis
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Ölpreis erlebt einen historischen Ausverkauf: Innerhalb weniger Tage ist die Nordseesorte Brent von rund 118 auf aktuell rund 96 US-Dollar je Barrel abgestürzt. Laut Reuters beträgt das Wochenminus rund 20 Prozent – sollte es dabei bleiben, wäre es der heftigste Wochenverlust seit April 2020. Allein am Mittwoch brach Brent um rund 8,7 Prozent ein. Auslöser ist die Hoffnung, dass Donald Trump nach der vernichtenden Niederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen den Krieg gegen den Iran beenden könnte.
Ausgerechnet Vizepräsident JD Vance macht den Konflikt für das Wahldesaster verantwortlich. Auf X erklärte er, der Krieg sei der Grund für die Niederlage. Trump räumte ebenfalls ein, dass die hohen Energiepreise und der Iran-Konflikt den Republikanern geschadet hätten. Nachdem die Demokraten beide Kammern des Kongresses erobert haben, setzen Händler auf eine diplomatische Lösung. Die bisher im Ölpreis enthaltene Kriegsprämie schmilzt rapide.
Doch die Börse könnte sich gewaltig verrechnen. Laut Reuters beziffert die Eurasia Group die Wahrscheinlichkeit erneuter US-Angriffe auf den Iran weiterhin auf 60 Prozent. Die Chance auf ein Abkommen senkten die Experten sogar von 20 auf nur noch zehn Prozent. Bei einer erneuten Eskalation könnte Brent wieder auf 110 bis 125 US-Dollar je Barrel steigen. Das wären gegenüber dem aktuellen Niveau bis zu 30 Prozent Aufwärtspotenzial.
Zugleich bleibt die Versorgungslage an der Straße von Hormus angespannt. Zwar haben sich die Öltransporte laut Analysten inzwischen weitgehend dem Vorkriegsniveau angenähert, doch die Risiken und Transportkosten bleiben erhöht. Am Donnerstag meldeten die iranischen Revolutionsgarden Brände auf zwei Öltankern und einem Schlepper nach Zwischenfällen in der Meerenge. Eine dauerhafte Entspannung ist damit keineswegs gesichert.
Auch die Fundamentaldaten sprechen gegen einen sorglosen Ausverkauf. Nach Einschätzung von JPMorgan ist der globale Ölmarkt im Oktober zwar wieder in einen Angebotsüberschuss von täglich 1,4 Millionen Barrel zurückgekehrt. Gleichzeitig sind die kommerziellen Ölvorräte in wichtigen Verbraucherländern laut Reuters auf einem der niedrigsten Niveaus seit 15 Jahren. In den USA fielen die Destillatbestände nach Angaben der Energiebehörde EIA erstmals seit 2003 wieder unter 100 Millionen Barrel.
Die ING-Rohstoffanalysten Warren Patterson und Ewa Manthey halten das Tempo des Ölpreisverfalls deshalb für überzogen. Zwar könnte ein Friedensabkommen die Kriegsprämie weiter abbauen. Doch die knappen Produktbestände und die ungelöste Iran-Frage lassen erhebliche Risiken bestehen. Für Anleger liegt genau darin die Gefahr: Der Markt handelt bereits eine politische Entspannung, während ein erneuter militärischer Schlagabtausch den Ölpreis ebenso schnell wieder nach oben treiben könnte.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
NEU: Podcast "Börse, Baby!"