Ölpreis vor historischem Wochen-Crash – und dann kommt diese Kriegswarnung!

Ausgerechnet Vizepräsident JD Vance macht den Konflikt für das Wahldesaster verantwortlich. Auf X erklärte er, der Krieg sei der Grund für die Niederlage. Trump räumte ebenfalls ein, dass die hohen Energiepreise und der Iran-Konflikt den Republikanern geschadet hätten. Nachdem die Demokraten beide Kammern des Kongresses erobert haben, setzen Händler auf eine diplomatische Lösung. Die bisher im Ölpreis enthaltene Kriegsprämie schmilzt rapide.

Der Ölpreis erlebt einen historischen Ausverkauf: Innerhalb weniger Tage ist die Nordseesorte Brent von rund 118 auf aktuell rund 96 US-Dollar je Barrel abgestürzt. Laut Reuters beträgt das Wochenminus rund 20 Prozent – sollte es dabei bleiben, wäre es der heftigste Wochenverlust seit April 2020. Allein am Mittwoch brach Brent um rund 8,7 Prozent ein. Auslöser ist die Hoffnung, dass Donald Trump nach der vernichtenden Niederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen den Krieg gegen den Iran beenden könnte.

Doch die Börse könnte sich gewaltig verrechnen. Laut Reuters beziffert die Eurasia Group die Wahrscheinlichkeit erneuter US-Angriffe auf den Iran weiterhin auf 60 Prozent. Die Chance auf ein Abkommen senkten die Experten sogar von 20 auf nur noch zehn Prozent. Bei einer erneuten Eskalation könnte Brent wieder auf 110 bis 125 US-Dollar je Barrel steigen. Das wären gegenüber dem aktuellen Niveau bis zu 30 Prozent Aufwärtspotenzial.

Zugleich bleibt die Versorgungslage an der Straße von Hormus angespannt. Zwar haben sich die Öltransporte laut Analysten inzwischen weitgehend dem Vorkriegsniveau angenähert, doch die Risiken und Transportkosten bleiben erhöht. Am Donnerstag meldeten die iranischen Revolutionsgarden Brände auf zwei Öltankern und einem Schlepper nach Zwischenfällen in der Meerenge. Eine dauerhafte Entspannung ist damit keineswegs gesichert.

Auch die Fundamentaldaten sprechen gegen einen sorglosen Ausverkauf. Nach Einschätzung von JPMorgan ist der globale Ölmarkt im Oktober zwar wieder in einen Angebotsüberschuss von täglich 1,4 Millionen Barrel zurückgekehrt. Gleichzeitig sind die kommerziellen Ölvorräte in wichtigen Verbraucherländern laut Reuters auf einem der niedrigsten Niveaus seit 15 Jahren. In den USA fielen die Destillatbestände nach Angaben der Energiebehörde EIA erstmals seit 2003 wieder unter 100 Millionen Barrel.

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Die ING-Rohstoffanalysten Warren Patterson und Ewa Manthey halten das Tempo des Ölpreisverfalls deshalb für überzogen. Zwar könnte ein Friedensabkommen die Kriegsprämie weiter abbauen. Doch die knappen Produktbestände und die ungelöste Iran-Frage lassen erhebliche Risiken bestehen. Für Anleger liegt genau darin die Gefahr: Der Markt handelt bereits eine politische Entspannung, während ein erneuter militärischer Schlagabtausch den Ölpreis ebenso schnell wieder nach oben treiben könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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