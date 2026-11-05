Kinross Gold: Aktie bleibt nach 40 Prozent Kursverlust unter Druck

Am 4. November 2026 schloss Kinross Gold bei 19,07. Damit liegt die Aktie rund 40,2 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber noch 331,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem jüngsten Rückgang auf 17,775 am Vortag gelang eine deutliche Gegenbewegung. Diese verbessert die kurzfristige Ausgangslage, stellt den übergeordneten Korrekturtrend aber noch nicht infrage.

Die Kinross-Gold-Aktie hat im Dreijahreszeitraum einen ausgeprägten Aufwärtstrend durchlaufen, der inzwischen einer deutlichen Korrektur gewichen ist. Vom Tief bei 4,416 am 28. Februar 2024 stieg der Schlusskurs bis zum Hoch bei 31,90 am 28. Januar 2026. Besonders in der zweiten Jahreshälfte 2025 beschleunigte sich der Anstieg. Seit dem Januarhoch dominieren jedoch Rückschläge. Auch die zwischenzeitliche Erholung auf 28,65 im August brachte keine nachhaltige Trendwende.

200-Tage-Linie bleibt weit entfernt

Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 24,60. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diesen gleitenden Durchschnitt um 22,5 Prozent. Der große Abstand unterstreicht das angeschlagene langfristige Chartbild. Solange die Aktie unter der ebenfalls fallenden Durchschnittslinie notiert, fehlt eine wichtige Bestätigung für eine tragfähige Trendwende.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Als erste Unterstützungen dienen die jüngsten Schlusskursmarken bei 18,025 und 17,775. Ein Unterschreiten des tieferen Niveaus würde die Korrektur ausweiten. Auf der Oberseite wartet bei 19,26 eine erste Hürde. Darüber bildet der Bereich von 19,90 bis 20,21 eine Widerstandszone. Erst oberhalb davon rückt die mehrfach gehandelte Region um 21,40 wieder stärker in den Blick.

Die Aktie von Kinross Gold erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 51,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,76 %, über 10 Jahre bei 17,32 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kinross Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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