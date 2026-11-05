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    Handelsumsatz vervielfacht: Fastly Registered (A) bricht ein

    Aktie im Rampenlicht

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    Fastly Registered (A) sackt um 15,98 % ab und verbucht auf Wochensicht einen Verlust von 33,31 %.

    Aktie im Rampenlicht - Handelsumsatz vervielfacht: Fastly Registered (A) bricht ein
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Der Handelsumsatz bei Fastly Registered (A) erreicht bereits das 12,4-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Zwischenzeitlich bricht der Kurs sogar um 17,71 % ein. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser sind zunächst nicht bekannt.

    Fastly Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Fastly Registered (A) damit auf -26,65 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Allein seit letzter Woche ist die Fastly Registered (A) Aktie damit um -33,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +81,40 % gewonnen.

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    Informationen zur Fastly Registered (A) Aktie

    Fastly ist ein führender CDN-Anbieter, der sich durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit auszeichnet, mit Akamai und Cloudflare als Hauptkonkurrenten.

    Es gibt 159 Mio. Fastly Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,51 Mrd. € wert.

    Fastly Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -33,31 %
    1 Monat -31,78 %
    3 Monate -26,65 %
    1 Jahr +129,37 %
    Stand: 05.11.2026, 10:36 Uhr

    Die Aktie von Fastly Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,22 %.

    Fastly Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Fastly Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastly Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Fastly Registered (A)

    -14,72 %
    -33,31 %
    -31,78 %
    -26,65 %
    +129,37 %
    -4,01 %
    -66,54 %
    -24,56 %
    ISIN:US31188V1008WKN:A2PH9T
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