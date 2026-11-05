Trump-Absturz bullisch? KI-Crash, Rally - das gab es zuletzt in Finanzkrise!

Der Trump-Absturz bei den US-Wahlen sorgt für einen Absturz von KI-Aktien bei gleichzeitig massiver Rally des breiten Markts - das gab es zuletzt in der Finanzkrise! Ist das nachhaltig? KI-Aktien (Halbleiter) sind nun kurzfristig ausgebombt und dürften sich technisch erholen - aber die Blase ist dennoch geplatzt! Nun verkünden Firmen wie Apple und Goldman Sachs Einschränkungen für die KI-Nutzung ihrer Mitarbeiter - ein schlechtes Omen für den geplanten Börsengang von Anthropic! Inzwischen häufen sich die Absetz-Bewegungen von Trump innerhalb der Republikaner - vor allem durch JD Vance. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Trump seine Mission mit dem Iran vollenden will - und damit noch mehr Unheil anrichtet..

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