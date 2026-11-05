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    Trump-Absturz bullisch? KI-Crash, Rally - das gab es zuletzt in Finanzkrise!

    Videoausblick

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    Ist das nachhaltig? KI-Aktien (Halbleiter) sind nun kurzfristig ausgebombt und dürften sich technisch erholen - aber die Blase ist dennoch geplatzt!

    Der Trump-Absturz bei den US-Wahlen sorgt für einen Absturz von KI-Aktien bei gleichzeitig massiver Rally des breiten Markts - das gab es zuletzt in der Finanzkrise! Ist das nachhaltig? KI-Aktien (Halbleiter) sind nun kurzfristig ausgebombt und dürften sich technisch erholen - aber die Blase ist dennoch geplatzt! Nun verkünden Firmen wie Apple und Goldman Sachs Einschränkungen für die KI-Nutzung ihrer Mitarbeiter - ein schlechtes Omen für den geplanten Börsengang von Anthropic! Inzwischen häufen sich die Absetz-Bewegungen von Trump innerhalb der Republikaner - vor allem durch JD Vance. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Trump seine Mission mit dem Iran vollenden will  - und damit noch mehr Unheil anrichtet..

     

    Das Video "Trump-Absturz bullisch? KI-Crash, Rally - das gab es zuletzt in Finanzkrise!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Trump-Absturz bullisch? KI-Crash, Rally - das gab es zuletzt in Finanzkrise! Der Trump-Absturz bei den US-Wahlen sorgt für einen Absturz von KI-Aktien bei gleichzeitig massiver Rally des breiten Markts - das gab es zuletzt in der Finanzkrise!

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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