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    Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

    GNW-DD

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    GNW-DD - Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    ^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf
    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
    a) Name
    +----------+-----------+
    | Titel | Dr. |
    +----------+-----------+
    | Vorname | Alexander |
    +----------+-----------+
    | Nachname | Sagel |
    +----------+-----------+
    2. Grund der Meldung
    a) Position / Status
    +----------+
    | Vorstand |
    +----------+
    b) Erstmeldung
    3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
    +---------------+
    | Renk Group AG |
    +---------------+
    b) LEI
    +----------------------+
    | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
    +----------------------+
    4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
    a) Beschreibung des Finanzinstruments
    +------+--------------+
    | Art | Aktie |
    +------+--------------+
    | ISIN | DE000RENK730 |
    +------+--------------+
    b) Art des Geschäfts
    +------+
    | Kauf |
    +------+
    c) Preis(e) und Volumen
    +------------+--------------+
    | Preis(e) | Volumen |
    +------------+--------------+
    | 35,170 EUR | 2237,87 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,175 EUR | 2522,40 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,205 EUR | 2524,56 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,230 EUR | 2704,26 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,190 EUR | 2701,18 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,195 EUR | 2737,12 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,185 EUR | 3020,64 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,145 EUR | 3549,64 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,140 EUR | 4117,00 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,130 EUR | 6847,89 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,120 EUR | 7238,12 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,215 EUR | 8713,95 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,125 EUR | 9791,45 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,235 EUR | 11245,60 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,195 EUR | 13507,84 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,175 EUR | 13535,70 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,215 EUR | 13693,36 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,155 EUR | 13670,03 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,200 EUR | 13687,52 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,135 EUR | 15188,16 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,210 EUR | 17781,05 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,135 EUR | 18807,76 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,130 EUR | 22956,40 EUR |
    +------------+--------------+
    | 35,165 EUR | 28413,32 EUR |
    +------------+--------------+
    d) Aggregierte Informationen
    +------------+-----------------------+
    | Preis | Aggregiertes Volumen |
    +------------+-----------------------+
    | 35,169 EUR | 238802,94 EUR |
    +------------+-----------------------+
    e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
    +------------+
    | 05.11.2026 |
    +------------+
    f) Ort des Geschäfts
    +------+-------+
    | Name | XETRA |
    +------+-------+
    | MIC | XETR |
    +------+-------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+
    | Sprache | Deutsch |
    +-------------+-----------------------+
    | Unternehmen | Renk Group AG |
    | | |
    | | Gögginger Str. 73 |
    | | |
    | | 86159 Augsburg |
    | | |
    | | Germany |
    +-------------+-----------------------+
    | Internet | https://www.renk.com/ |
    +-------------+-----------------------+
    Â°

    RENK Group

    -4,82 %
    +1,12 %
    +0,30 %
    -25,01 %
    -43,01 %
    +113,06 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 35,17 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +43,53 %/+109,56 % bedeutet.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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