JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Vieles von dem, was der Kochboxenversender nun veröffentlicht habe, sei bereits im September signalisiert worden, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,49 % und einem Kurs von 3,382EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,35
Kursziel alt: 8,35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,35
Kursziel alt: 8,35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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