JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Vieles von dem, was der Kochboxenversender nun veröffentlicht habe, sei bereits im September signalisiert worden, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,49 % und einem Kurs von 3,382EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,35

Kursziel alt: 8,35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,35 € , was eine Steigerung von +146,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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