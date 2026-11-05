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    Erneute Kursgewinne

    Deutsche Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future steigt, zehnjährige Rendite sinkt weiter
    • Ölpreisrückgang senkt Inflations- und Zinssorgen
    • Deutsche Industrie erhält mehr Aufträge im September
    Deutsche Anleihen - Erneute Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag erneut zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,19 Prozent auf 123,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,26 Prozent.

    Die Anleihekurse wurden durch die am Vorabend eingebrochenen Ölpreise gestützt. Der Markt preist nach der Wahlniederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen einen kürzeren Kriegsverlauf ein. So machte US-Vizepräsident JD Vance am Mittwoch den Krieg für die Wahlniederlage verantwortlich. Nachhaltig sinkende Ölpreise würden Inflationsgefahren und die Wahrscheinlichkeit für weitere Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) senken. Eine Leitzinserhöhung im Dezember ist an den Finanzmärkten angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation aber weitgehend eingepreist.

    Von dem Rückgang der Ölpreise haben vor allem französische Staatsanleihen profitiert. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel auf 4,73 Prozent - nachdem sie am Mittwochmorgen noch über 4,9 Prozent gelegen hatte. Leitzinserhöhungen würden den französischen Staatshaushalt angesichts der sehr hohen Verschuldung besonders treffen. Die wirtschaftliche und politische Lage in Frankreich bleibt angespannt. So haben Konjunkturdaten zuletzt enttäuscht und an diesem Donnerstag sollen Demonstrationen und Streiks stattfinden.

    Industriedaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Industriebetriebe in Deutschland haben im September mehr Aufträge verzeichnet und damit den schwachen Vormonat teilweise ausgeglichen. Experten hatten diese Entwicklung aber in etwa erwartet.

    Analyst Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sprach von einem "Lichtblick für das Verarbeitende Gewerbe". Besonders erfreulich sei der Anstieg der Bestellungen in der Automobilindustrie. Schattenberg verwies auf das bereits vorhandene Auftragspolster in vielen Industriezweigen. Damit dürfte "das Fundament für eine baldige Erholung im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt gelegt sein"./jsl/jkr/stk





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