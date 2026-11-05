Maersk: 155 % Gewinnplus – aber Aktie erlebt Kursmassaker wie im April '25
Hormus als Geldmaschine
Maersk profitiert von teuren Seetransporten und dem Hunger nach KI-Infrastruktur. Doch selbst die dritte Prognoseanhebung schützt die Aktie nicht vor einem heftigen Ausverkauf.
- Maersk verfehlt Erwartungen, Aktie stürzt ab
- KI-Boom und Engpässe befeuern Maersks Prognose
- Suez-Rückkehr könnte hohe Frachtraten drücken
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Maersk hebt seine Gewinnprognose zum dritten Mal in diesem Jahr drastisch an – und die Aktie stürzte trotzdem um bis zu 11,6 Prozent ab. Für die dänische Containerreederei war es laut Bloomberg der heftigste Intraday-Kursrückgang seit April 2025. Der Grund: Trotz eines Gewinnsprungs um 155 Prozent verfehlte Maersk die Erwartungen der Analysten. Der operative Gewinn (EBIT) erreichte im dritten Quartal 3,27 Milliarden US-Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro), erwartet worden waren 3,61 Milliarden US-Dollar.
Auch der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) enttäuschte: Er stieg zwar um 75 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar, blieb aber unter der LSEG-Prognose von 5,04 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz wuchs um 27 Prozent auf 18,1 Milliarden US-Dollar (rund 15,6 Milliarden Euro). Besonders das Containergeschäft profitierte von hohen Frachtraten, doch die transportierten Mengen entwickelten sich schwächer und die Kosten höher als von Analysten erhofft.
Dennoch hebt Maersk seine Jahresziele massiv an. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT von 8 bis 8,5 Milliarden US-Dollar statt bislang 4,5 bis 6,5 Milliarden. Selbst die neue Obergrenze liegt allerdings unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 8,66 Milliarden US-Dollar. Die EBITDA-Prognose steigt von 10,5 bis 12,5 Milliarden auf 14 bis 14,5 Milliarden US-Dollar. Auch der erwartete freie Cashflow wird von mehr als null auf über drei Milliarden US-Dollar angehoben.
Hinter dem Gewinnboom steckt eine ungewöhnliche Kombination: Der KI-Ausbau, Investitionen in Stromnetze und Elektrifizierung sorgen für zusätzliche Transporte von Industrieausrüstung. Gleichzeitig verknappen überlastete Häfen, Taifune in Asien und Einschränkungen an der Straße von Hormus die verfügbaren Schiffskapazitäten. Laut Maersk stiegen die durchschnittlichen Frachtraten im Seegeschäft um 46 Prozent. Die Flotte ist nach Angaben des Konzerns voll ausgelastet; auf einzelnen Routen übersteigt die Nachfrage das Angebot.
Das Geschäft hat jedoch eine gefährliche Kehrseite. Auf der Verbindung von China zur US-Ostküste haben Spotpreise bereits wieder das Niveau der Corona-Zeit erreicht. Kehrt der Verkehr durch das Rote Meer und den Suezkanal dauerhaft zurück, könnten die hohen Frachtraten erheblich sinken. Maersk und Hapag-Lloyd wollen weitere Verbindungen schrittweise auf die kürzere Route zurückverlegen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie lange die außergewöhnlichen Gewinne noch halten – und ob selbst höhere Prognosen die hohen Erwartungen erfüllen können.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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