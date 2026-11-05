JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe seine Prognose jedoch verfehlt./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 50,25EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

