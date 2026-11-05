JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Hightech-Unternehmens sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Auftragseingang liege über den Erwartungen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 29,72EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.