Preis für Opec-Öl gefallen

Ich glaube nicht, dass Trump möchte, daß die Inflation singt. Den mit steigender Inflation kann man prima die Schulden im Staatshaushalt bezahlen. So wurde auch schon der erste Weltkrieg bezahlt. Die Goldbindung an die Reichsmark wurde abgeschaft. Papiergeld wurde Anmaß gedruckt. Kriegsanleien ausgegeben usw. Das Volk hat dafür noch freiwillig bezahlt. Die Inflation stieg bis zur Hyperinflation....

Zum Schluß waren die meisten Deutschen pleite und der erste Weltkrieg hat 19 Cent gekostet. Nur die Reperationsschulden mussten in Gold bezahlt werden. Da eine Krähe der anderen kein Auge auskratzt musste Deutschland nur 194 Millionen US Dollar in Gold bezahlen, die man vorher aus dem Volk heraus gepresst hat.





So nun Sie nochmals zur Inflation!!!