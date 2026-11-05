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    Microsoft: Milliarden-Absage an Nvidia-Partner Nscale

    KI-Ausbau

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    Microsoft verzichtet auf einen milliardenschweren KI-Ausbau bei Nscale. Für den Nvidia-Partner kommt der Rückschlag vor dem geplanten Börsengang. Doch für die bestehenden Verträge gibt es eine entscheidende Klarstellung.

    KI-Ausbau - Microsoft: Milliarden-Absage an Nvidia-Partner Nscale
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Microsoft sagt bei einem milliardenschweren KI-Ausbau Nein: Wie Reuters berichtet, nimmt der Konzern eine Option auf zusätzliche Rechenleistung bei Nscale in Texas nicht wahr. Die Erweiterung hätte das bestehende Abkommen mehr als verdoppelt. Laut der Financial Times ging es um potenzielle Erlöse von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.

    Die Entscheidung sei bereits vor Monaten gefallen, noch vor Nscales Börsengangsantrag im September, so ein Insider gegenüber Reuters. Der bestehende Texas-Vertrag bleibt bestehen. Auch der im Börsenprospekt ausgewiesene Vertragsbestand von rund 103 Milliarden US-Dollar bleibt dem Informanten zufolge unberührt.

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    Hinzu kommt ein weiterer Rückzug: Microsoft stieg vor wenigen Wochen als geplanter Hauptkunde bei Nscales Projekt im britischen Loughton aus. Dort verzögert sich die Stromversorgung bis in die 2030er-Jahre.

    Die Verbindung zu Nvidia

    Der britische Anbieter ist mitten im Geschäft mit KI-Rechenleistung. Im Oktober 2025 kündigte Nscale eine Vereinbarung mit Microsoft über rund 200.000 Nvidia-Chips für Rechenzentren in Europa und den USA an. Für die erste Ausbaustufe in Texas waren damals rund 104.000 Chips und etwa 240 Megawatt Leistung vorgesehen.

    Der Rückschlag trifft Nscale ausgerechnet vor dem geplanten Börsengang. Dabei zeigen die Finanzzahlen, wie groß die Herausforderungen sind: Laut Financial Times verbuchte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 bei einem Umsatz von 141 Millionen US-Dollar einen Nettoverlust von rund einer Milliarde US-Dollar.

    Für die übrigen Kapazitäten in Texas führt Nscale bereits Gespräche mit mehreren möglichen Großkunden, wie Reuters berichtet.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    RedakteurFerdinand Hammer
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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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