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    Sasken für die Unterstützung eines Programms für eine strategische Konnektivitätsplattform bei einem führenden europäischen Unternehmen für Automobilsoftware ausgewählt

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    Mehrjährige Zusammenarbeit umfasst Software, Hardware sowie Validierungsdienstleistungen für Telematik-Steuergeräte der nächsten Generation

    BENGALURU, Indien, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), ein weltweit führender Anbieter von Produktentwicklung und eingebetteten Softwarelösungen, gab heute eine mehrjährige Entwicklungszusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen eines führenden europäischen Automobilkonzerns bekannt. Im Rahmen des Programms wird Sasken Dienstleistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Systemintegration, Hardware-Entwicklung und Validierung erbringen, um die Entwicklung und Markteinführung von Telematik-Steuergeräten (TCUs) der nächsten Generation für globale Fahrzeugplattformen zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stärkt Saskens Position als vertrauenswürdiger Engineering-Partner für vernetzte, softwaredefinierte Fahrzeuge weiter.

    Sasken Technologies Limited

    Da die Automobilindustrie ihren Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt, sind Telematikplattformen zu einer entscheidenden Grundlage für vernetzte Dienste, Over-the-Air-Updates, Diagnose, Flottenmanagement, Cybersicherheit und zukünftige Mobilitätsanwendungen geworden. Das Programm nutzt Saskens Fachwissen in den Bereichen Mobilfunktechnologien, Modemplattformen, eingebettete Software, Hardware-Entwicklung, Systemvalidierung und vernetzte Mobilitätslösungen, um die Produktreife und die Markteinführung in mehreren internationalen Märkten zu beschleunigen.

    Die Zusammenarbeit bestätigt Saskens „Chip-to-Cognition"-Ansatz, indem sie Kompetenzen aus den Bereichen Siliziumplattformen, Konnektivitätstechnologien, eingebettete Systeme, Hardware-Design und groß angelegte Validierung zusammenführt. Diese durchgängige Entwicklungsfähigkeit ermöglicht es Sasken, Kunden von der Plattformarchitektur und Hardwareentwicklung bis hin zur Softwareintegration, zum Testen und zur kommerziellen Einführung zu unterstützen.

    Das Programm sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen Sasken und den Entwicklungsteams des Kunden in den Bereichen Hardware-Design, Softwareentwicklung, Integration und Validierung vor. Der gemeinsame Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung serienreifer Telematiklösungen, die die Leistungs-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen globaler Fahrzeugprogramme erfüllen.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Sasken für die Unterstützung eines Programms für eine strategische Konnektivitätsplattform bei einem führenden europäischen Unternehmen für Automobilsoftware ausgewählt Mehrjährige Zusammenarbeit umfasst Software, Hardware sowie Validierungsdienstleistungen für Telematik-Steuergeräte der nächsten GenerationBENGALURU, Indien, 5. November 2026 /PRNewswire/ - Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), ein …
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