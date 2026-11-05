RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Wirkstoffentwicklers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:04 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:04 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 3,064EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00 € , was eine Steigerung von +65,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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