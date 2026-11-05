HelloFresh: Weniger Kunden, mehr Gewinn und die Aktie hebt ab

Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz um knapp zehn Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Ohne Währungseffekte lag das Minus bei 11,3 Prozent. Mit Kochboxen setzte Hellofresh 13,1 Prozent weniger um, mit Fertiggerichten 11,1 Prozent. Die Zahl der Bestellungen sackte um fast 18 Prozent auf 19,6 Millionen ab.

Bei HelloFresh greifen die Anleger am Donnerstag kräftig zu. Die Aktie legt um mehr als 13 Prozent auf 3,39 Euro zu und setzt damit ihre steile Erholung fort: Binnen eines Monats hat das Papier schon mehr als 40 Prozent gewonnen. Dabei liefert der Berliner Konzern alles andere als Wachstum.

Positiv überraschte die Ergebnisseite. Das bereinigte Ebitda kletterte um mehr als ein Drittel auf 54,4 Millionen Euro, erwartet waren 49 Millionen. Möglich machte das vor allem der Sparkurs: Das Werbebudget wurde um rund ein Viertel gekappt. Das kostete Neukunden, gerade rund um den Schulstart.

Einen Teil fingen höhere Warenkörbe auf. Pro Bestellung gaben Kunden im Schnitt 70,50 Euro aus, währungsbereinigt 7,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Beim Deckungsbeitrag blieb Hellofresh mit 331,6 Millionen Euro allerdings unter den Schätzungen.

Die im September gekappten Jahresziele gelten weiter. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 9 bis 11 Prozent sinken, das bereinigte Ebitda bei 350 bis 370 Millionen Euro landen. In der Kasse lagen zum Quartalsende 511 Millionen Euro, der freie Cashflow fiel mit minus 5,7 Millionen Euro leicht negativ aus.

Die Analysten sind gespalten. Jefferies bleibt bei Kaufen mit einem Kursziel von 8,35 Euro, fragt aber, warum ausgerechnet mitten in der Schulstartkampagne beim Marketing gebremst wurde. Zudem sorgen neue operative Probleme nach der Erweiterung des Menüs für Stirnrunzeln. Die DZ Bank rät mit einem fairen Wert von 2,60 Euro weiter zum Verkauf und zweifelt, ob das Geschäft mit Fertiggerichten dauerhaft profitabel wachsen kann.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,55 % und einem Kurs von 3,354EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.





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