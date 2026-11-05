Hellofresh wird bei schwacher Nachfrage profitabler - Aktie erholt
ROUNDUP
- Schwache Nachfrage lässt Umsatz deutlich sinken
- Weniger Marketingkosten heben den operativen Gewinn
- Prognose bestätigt, Aktie steigt kräftig
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat auch im dritten Quartal schlechtere Geschäfte gemacht. Sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertiggerichten blieb die Nachfrage schwach. Weil Hellofresh seine Marketingkosten weiter reduziert, fiel der operative Gewinn aber höher aus als gedacht. Die jüngst erneut gesenkte Jahresprognose bestätigte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag. Die Hellofresh-Aktie schnellte an die Spitze im Kleinwerte-Index.
Sie stieg am Vormittag um bis zu 15 Prozent auf 3,44 Euro und erreichte den höchsten Stand seit Mitte August. Dabei sprang die Aktie auch über die 100-Tage-Durchschnittslinie als technischer Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend. Seit Jahresbeginn hat sie ihren Wert aber immer noch fast halbiert. Von einer Bewertung knapp unter 100 Euro zu Zeiten der Corona-Pandemie ist Hellofresh meilenweit entfernt. Ende September stürzte die Aktie infolge der abermals gekappten Jahresziele auf ein Rekordtief bei rund 2,16 Euro.
Der Börsenwert des Unternehmens liegt nach dem drastischen Kursverfall in den vergangenen Jahren nur noch bei etwas mehr als einer halben Milliarde Euro. Beim Börsengang im November 2017 wurde das Unternehmen mit rund 1,7 Milliarden bewertet. Danach ging es vor allem in der Corona-Pandemie rasant nach oben. Im Herbst 2021 hatte die Marktkapitalisierung in der Spitze bei mehr als 16 Milliarden gelegen. Damals war die Aktie auch im Dax gelistet.
Im dritten Quartal ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent auf 1,43 Milliarden Euro zurück, Der Umsatz mit Kochboxen sackte um fast zwölf Prozent auf rund 949 Millionen Euro ab, die Erlöse mit Fertiggerichten fielen um gut neun Prozent auf circa 422 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dagegen um mehr als ein Drittel auf 54,4 Millionen Euro und fiel damit auch besser aus als von Analysten erwartet. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler sprach von einer positiven Überraschung.
Bereits Ende September hatte Hellofresh vor allem wegen der enttäuschenden Neukundengewinnung einen prozentual zweistelligen Rückgang beim Umsatz im dritten Quartal angekündigt. Der operative Gewinn profitiere derweil von geringeren Marketingausgaben. Im dritten Quartal sanken die Kosten fürs Marketing absolut um fast ein Viertel. Ein Händler betonte, dass die endgültigen Quartalszahlen am oberen Ende der vorläufig ausgegebenen Spannen lägen.
Die damals gesenkte Prognose bestätigte Hellofresh nun. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin währungsbereinigt zwischen 9 und 11 Prozent zurückgehen. Der operative Gewinn (ber. Ebitda) dürfte bei ausgeklammerten Währungseffekten laut Hellofresh bei 350 bis 370 Millionen Euro landen. Auf dieser Basis erzielte Hellofresh im dritten Quartal einen um Währungsumrechnungen bereinigten operativen Gewinn von 50,9 Millionen Euro./niw/zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 18.493 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -39,99 %/+140,02 % bedeutet.
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Du vergleichst ernsthaft HF ("selber kochen") mit Essen gehen ("Bedient werden" / Rundumsorglospaket?). Das sind doch zwei völlig verschiedene Möglichkeiten, ein Bedürfnis ("Ich will essen") zu befriedigen?! Wenn ich Essen gehe mit meiner Familie kann jeder individuell aus einer Karte auswählen, man wird bedient, man muss sich um nichts kümmern, der eine mag eine Vorspeise, der andere eine Nachspeise, man muss nichts abspülen etc.). Es ist "Luxus", den man sich einfach hin und wieder gönnt. Und wenn ein Restaurant auf Dauer "Mikrowellen-Waren" für teures Geld anbietet dann wird es dieses Restaurant bald nicht mehr geben, weil der Wettbewerb viel zu hoch ist. Darum für mich auch kein Argument (unabhängig davon, dass man ja eh seine "Lieblingsrestaurants" hat, wo man die Qualität kennt).
Fassen wir die Punkte noch einmal zusammen, die dazu führen, dass es hier keine Perspektive gibt: