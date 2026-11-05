Hellofresh wird bei schwacher Nachfrage profitabler - Aktie erholt

Du vergleichst ernsthaft HF ("selber kochen") mit Essen gehen ("Bedient werden" / Rundumsorglospaket?). Das sind doch zwei völlig verschiedene Möglichkeiten, ein Bedürfnis ("Ich will essen") zu befriedigen?! Wenn ich Essen gehe mit meiner Familie kann jeder individuell aus einer Karte auswählen, man wird bedient, man muss sich um nichts kümmern, der eine mag eine Vorspeise, der andere eine Nachspeise, man muss nichts abspülen etc.). Es ist "Luxus", den man sich einfach hin und wieder gönnt. Und wenn ein Restaurant auf Dauer "Mikrowellen-Waren" für teures Geld anbietet dann wird es dieses Restaurant bald nicht mehr geben, weil der Wettbewerb viel zu hoch ist. Darum für mich auch kein Argument (unabhängig davon, dass man ja eh seine "Lieblingsrestaurants" hat, wo man die Qualität kennt).





HF konkurriert in 99 % der Fälle mit "normalem einkaufen gehen".





Und unabhängig davon, zu deinen Garnelen Tajine mit Süßkartoffel. Es dauert ungefähr 2-4 Sekunden dann hat man das Gericht inkl. Zutaten und Zubereitungsanleitung gegoogelt und auf der HF-Seite gefunden. Das sollte jeder hinkriegen, der 4 Worte in Google eingeben kann.

Und wenn ich mir dann die Zutaten anschaue, Lauch, Süßkartoffel, Garnelen, Kichererbsen. Ja Wahnsinn, die Menschheit muss schon wirklich sehr die Kontrolle über das eigene Leben verloren haben, dass man es nicht schafft diese Begriffe auf einen Einkaufszettel zu schreiben / oder ins Handy und dann im Edeka diese Sachen in den Einkaufskorb zu werfen. Und wenn man was nicht mag, dann kriegt man es auch hin spontan den Lauch z.B. durch Frühlingszwiebel zu ersetzen. Und wenn ich übertrieben viele Garnelen möchte, naja, dann werf ich halt 2 Packungen Garnelen in den Einkaufskorb. Das ist doch alles keine Raketenwissenschaft... brauche ich dafür wirklich einen anderen Menschen, der mir das alles 800km von mir entfernt mundgerecht in eine Papiertüte steckt und dann ein Postbote, der mir das Paket vorbeibringt?!





PS: Es wird ja oft gesagt, dass es bei HF so außergewöhnliche Gewürze etc. dabei sind und dadurch die Gerichte so "einzigartig" werden. Bei dem Gericht ist tatsächlich die Gewürzmischung „Hello Mezze“ mit dabei. Hört sich erstmal absolut "high sophisticated" an - toller Name! Wenn man das aber googelt sieht man auf 2 Sekunden, dass dieses Gewürz aus Tomatenpulver, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel und Chili besteht. Du siehst auch das ist wieder ein Fall "sich schön reden". Entweder hat man diese / ähnliche Gewürze eh daheim oder man improvisiert halt. Wird schon nicht verdorben sein wenn man nicht 0,05g Chili sondern 0,05g gemahlenes, scharfes Peperoni Pulver rein gibt.