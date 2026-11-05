Siltronic Aktie - Wenn Optimismus auf Börse trifft

Künstliche Intelligenz und die dazugehörenden Rechenzentren sind nach wie vor die Absatz-Treiber bei Siltronic. Das Münchner Unternehmen stellt Wafer her, die Grundlage aller Computer-Chips sind und diese Computer-Chips werden derzeit massenhaft für den Aufbau von Rechenzentren benötigt. So kletterten im dritten Quartal aufgrund einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung und einer starken Wafer-Nachfrage die Erlöse um 10,5 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, was mehr ist als erwartet wurde. Die Siltronic-Aktie legte daraufhin zeitweise rasant zu - und rutschte im Tagesverlauf ins Minus. Wie es weitergeht. Weiterlesen