Siltronic Aktie - Wenn Optimismus auf Börse trifft
Plusvisionen-Analyse
Siltronic passt Umsatzprognose für 2026 leicht nach oben an. Höhere Nachfrage treibt Volumenentwicklung im dritten Quartal 2026. Die Börse ist zeitweise begeistert.
Künstliche Intelligenz und die dazugehörenden Rechenzentren sind nach wie vor die Absatz-Treiber bei Siltronic. Das Münchner Unternehmen stellt Wafer her, die Grundlage aller Computer-Chips sind und diese Computer-Chips werden derzeit massenhaft für den Aufbau von Rechenzentren benötigt. So kletterten im dritten Quartal aufgrund einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung und einer starken Wafer-Nachfrage die Erlöse um 10,5 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, was mehr ist als erwartet wurde. Die Siltronic-Aktie legte daraufhin zeitweise rasant zu - und rutschte im Tagesverlauf ins Minus. Wie es weitergeht. Weiterlesen