🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Siltronic Aktie - Wenn Optimismus auf Börse trifft

    Plusvisionen-Analyse

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siltronic passt Umsatzprognose für 2026 leicht nach oben an. Höhere Nachfrage treibt Volumenentwicklung im dritten Quartal 2026. Die Börse ist zeitweise begeistert.

    Künstliche Intelligenz und die dazugehörenden Rechenzentren sind nach wie vor die Absatz-Treiber bei Siltronic. Das Münchner Unternehmen stellt Wafer her, die Grundlage aller Computer-Chips sind und diese Computer-Chips werden derzeit massenhaft für den Aufbau von Rechenzentren benötigt. So kletterten im dritten Quartal aufgrund einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung und einer starken Wafer-Nachfrage die Erlöse um 10,5 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, was mehr ist als erwartet wurde. Die Siltronic-Aktie legte daraufhin zeitweise rasant zu - und rutschte im Tagesverlauf ins Minus. Wie es weitergeht. Weiterlesen





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Thomas Schumm
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren


    Verfasst von Thomas Schumm
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Plusvisionen-Analyse Siltronic Aktie - Wenn Optimismus auf Börse trifft Siltronic passt Umsatzprognose für 2026 leicht nach oben an. Höhere Nachfrage treibt Volumenentwicklung im dritten Quartal 2026. Die Börse ist zeitweise begeistert.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     