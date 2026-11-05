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    Deutsche Bank gewinnt 2,02 % und zählt nun zu Goldman Sachs' Europafavoriten

    Besonders beachtet!

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    Die Aktie der Deutschen Bank legt um 2,02 % zu und baut ihren Wochengewinn auf 9,56 % aus.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank gewinnt 2,02 % und zählt nun zu Goldman Sachs' Europafavoriten
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    Goldman Sachs nimmt die Deutsche Bank anstelle von HSBC in seine europäischen Aktienfavoriten für November auf. Die Aufnahme stützt die Aktie, während sich die europäischen Banktitel uneinheitlich entwickeln. Barclays, BNP Paribas und HSBC legen ebenfalls zu, Commerzbank und UBS geben nach.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Deutsche Bank Aktie am 05.11.2026

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,86 % bei Deutsche Bank.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +9,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Bank bisher ein Plus von +0,30 %.

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    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,53 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,04 %, über 10 Jahre bei 10,97 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +0,79 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,26 %. Commerzbank verliert -2,43 % UBS Group notiert im Minus, mit -0,49 %.

    250 % Kurspotenzial bei Wasserstoff: Goldman Sachs Favoriten für Europa


    Goldman Sachs stellt seine europäischen Aktienfavoriten für November neu auf. Die Deutsche Bank ersetzt HSBC, auch Carlsberg steigt auf. Bei drei Aktien sehen die Analysten sogar mehr als 100 Prozent Kurspotenzial.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen Kursanstieg von zeitweise knapp 5 % nach vorherigen Rücksetzern. Positiv bewertet werden die Quartalszahlen und ausgebliebene Abschreibungen auf Anleihen. Diskutiert werden mögliche Umschichtungen zugunsten konservativer Aktien sowie Zweifel an der Strategie zum Anschluss an Europas Spitzenbanken. Thema sind zudem der schrittweise IT-Umbau im Privatkundengeschäft und Effizienzgewinne zur Abfederung hoher Migrationskosten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,56 %
    1 Monat +6,09 %
    3 Monate +0,86 %
    1 Jahr +5,63 %
    Stand: 05.11.2026, 11:14 Uhr

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Deutsche Bank

    +2,38 %
    +9,56 %
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    +0,86 %
    +5,63 %
    +210,15 %
    +197,03 %
    +195,82 %
    +23,42 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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