JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das organische Wachstum des Medizintechnikkonzerns sei dank einer deutlichen Erholung im Bereich Imaging stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Ein vorsichtiger Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2027 dürfte nun "aus dem Weg" sein./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 43,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Julien Dormois
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Julien Dormois
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
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