JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das organische Wachstum des Medizintechnikkonzerns sei dank einer deutlichen Erholung im Bereich Imaging stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Ein vorsichtiger Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2027 dürfte nun "aus dem Weg" sein./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 43,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

