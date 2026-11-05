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    Dell Technologies Registered (C): Verluste im schwachen Branchenumfeld

    Aktie im Fokus

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    Dell Technologies Registered (C) verliert 1,96 % und liegt damit nach einem zwischenzeitlichen Tagesplus von 1,77 % im Minus.

    Aktie im Fokus - Dell Technologies Registered (C): Verluste im schwachen Branchenumfeld
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Im IT-Sektor geben auch Hewlett Packard Enterprise, Cisco Systems und NetApp nach. Am deutlichsten verliert Hewlett Packard Enterprise mit 2,89 %. Dell reiht sich in die Branchenschwäche ein; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.11.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Dell Technologies Registered (C), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,55 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -25,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +200,64 %.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,57 %. IBM notiert im Minus, mit -0,15 %. NetApp notiert im Minus, mit -1,76 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -2,89 % HP notiert im Minus, mit -0,98 %.

    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,64 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -25,22 %
    1 Monat -35,31 %
    3 Monate -20,55 %
    1 Jahr +143,26 %
    Stand: 05.11.2026, 11:15 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,44 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Dell Technologies Registered (C)

    -2,13 %
    -25,22 %
    -35,31 %
    -20,55 %
    +143,26 %
    +399,46 %
    +586,14 %
    +2.644,90 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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