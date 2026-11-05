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    Peking greift durch: SoftBanks großer KI-Plan vor dem Aus

    Nationale Sicherheit

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    China blockiert SoftBanks geplante Übernahme der ABB-Robotersparte. Dahinter steckt ein strategischer Kampf um Daten, Technologie und die Zukunft der KI.

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    Nationale Sicherheit - Peking greift durch: SoftBanks großer KI-Plan vor dem Aus
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    China hat einen milliardenschweren Übernahmeplan von SoftBank gestoppt. Der japanische Technologiekonzern wollte die Robotiksparte des Schweizer Industriekonzerns ABB für rund 5,4 Milliarden US-Dollar übernehmen. Doch Peking untersagt den Kauf des Geschäfts in China. Dahinter steckt mehr als eine gewöhnliche Prüfung ausländischer Investitionen: Die Regierung will offenbar verhindern, dass heimisches KI-Wissen und technologische Expertise ins Ausland gelangen.

    China schützt seine KI-Technologie

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    ABB teilte am Donnerstag mit, dass SoftBank den Konzern über die Entscheidung der chinesischen Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen informiert habe. Die Transaktion war im Oktober 2025 angekündigt worden. Ursprünglich hatten beide Unternehmen mit einem Abschluss im laufenden Jahr gerechnet. Da China der größte Markt für ABBs Robotikgeschäft ist, war die Zustimmung Pekings erforderlich.

    Der Schritt unterstreicht Chinas wachsenden Anspruch, bei sogenannter physischer künstlicher Intelligenz eine führende Rolle einzunehmen. Dabei kommt KI in der realen Welt zum Einsatz, etwa in Industrierobotern, Lagerhallen oder selbstfahrenden Fahrzeugen. China ist bereits der größte Markt für Industrierobotik und treibt die Modernisierung seiner Fabriken voran.

    Peking will offenbar verhindern, dass Daten und Know-how aus der heimischen Industrie ausländischen Wettbewerbern zugutekommen. ABBs Roboterarme und automatisierte Fahrzeuge kommen in China häufig in Forschung und Produktion zum Einsatz. Dabei entstehen wertvolle Daten und Erfahrungen, mit denen sich KI-gesteuerte Roboter trainieren lassen.

    SoftBanks KI-Pläne geraten unter Druck

    Der Widerstand gegen den Deal passt zu Pekings zunehmend restriktiverer Haltung gegenüber ausländischen Übernahmen im Technologiesektor. Bereits zuvor hatte China die Übernahme des KI-Unternehmens Manus durch den Facebook-Mutterkonzern Meta aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt. Auch in Bereichen wie Biotechnologie und Batterien hat die Regierung Exportbeschränkungen eingeführt.

    Für SoftBank-Gründer Masayoshi Son ist die Entscheidung ein Rückschlag. Er hatte sich von der Übernahme einen schnelleren Einstieg in den Markt für physische KI versprochen. Der Konzern ist zudem einer der größten Anteilseigner von OpenAI. Zum 1. Oktober hielt SoftBank laut dem WSJ eine Beteiligung von 13 Prozent an dem ChatGPT-Entwickler, für die das Unternehmen rund 64,6 Milliarden US-Dollar investiert hatte.

    OpenAI hatte erst in dieser Woche Fortschritte bei der Nutzung seiner KI-Modelle für die Entwicklung physischer Produkte bekannt gegeben und Kooperationen mit Industrieunternehmen in Aussicht gestellt.

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    ABB setzt auf Robotik in China

    ABB hatte 2022 mit Unterstützung lokaler Behörden eine neue Roboterfabrik in Shanghai eröffnet. Die Investition belief sich auf 150 Millionen US-Dollar. Anfang 2025 beschäftigte die Robotiksparte mehrere Tausend Mitarbeiter in China.

    Das Unternehmen arbeitet daran, seine Roboter mithilfe von KI flexibler zu machen. Statt jede Bewegung einzeln zu programmieren, sollen die Maschinen zunehmend eigenständig auf ihre Umgebung reagieren können.

    Wie es mit der geplanten Transaktion weitergeht, ist offen. ABB und SoftBank stehen nach Angaben des Schweizer Konzerns weiterhin in engem Austausch und arbeiten konstruktiv an der Transaktion.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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