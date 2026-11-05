MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold'

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-25 % und jetzt auch noch das

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -12,47 %/+18,16 % bedeutet.