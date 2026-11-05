MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- MPCM senkt Fraport-Kursziel von 68 auf 65 Euro
- Einstufung für die Aktie bleibt unverändert auf Hold
- Höheres Zinsniveau prägt das Bewertungsmodell stärker
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fraport nach endgültigen Resultaten des dritten Quartals von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zielsenkung reflektiere ein höheres Zinsniveau im Bewertungsmodell, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:09 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -12,47 %/+18,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 65 Euro
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