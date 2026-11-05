RSPO RT2026 befasst sich mit den Bränden in Indonesien, dem einheitlichen Exportgate und der Einbeziehung von Kleinbauern.

JAKARTA, Indonesien, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Der jährliche Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl (RT2026) brachte globale Akteure zusammen, um Maßnahmen für eine nachhaltigere Palmölindustrie zu mobilisieren und sicherzustellen, dass das grundlegende Mandat des RSPO auch weiterhin echte ökologische und soziale Fortschritte inmitten sich verändernder geopolitischer und Marktbedingungen erzielt.

Die Waldbrände in Indonesien: Die Daten zeigen, dass RSPO-zertifizierte Konzessionen weitaus seltener von Bränden betroffen sind als der Branchendurchschnitt.

Die wichtigste Konferenz der RSPO fand in einer schwierigen Zeit für Indonesien statt. Inmitten eines der stärksten El-Niño-Ereignisse seit Beginn der Aufzeichnungen haben laut Satellitenanalysen von Nusantara Atlas zwischen Januar und September 2026 mehr als 1,9 Millionen Hektar Land und Wälder auf dem gesamten Archipel verbrannt.

In seiner Grundsatzrede ging RSPO-CEO Joseph D'Cruz auf die öffentliche Kritik an dem Sektor ein und würdigte gleichzeitig die Bemühungen der RSPO-Mitglieder bei der Bekämpfung der Brände an vorderster Front in Sumatra und Kalimantan. „Wir sind keine Branche, die sich der Kontrolle entzieht." Wir sind eine Partnerschaft, die sich selbst genauer überwacht als alle anderen.

Dr. David Gaveau, Gründer von TheTreeMap, präsentierte vorläufige Satellitenüberwachungsdaten von Nusantara Atlas für den Zeitraum Januar bis September 2026 und sagte: „Wenn wir uns die Brände in RSPO-zertifizierten Konzessionsgebieten ansehen und diese Zahlen mit den RSPO-Daten abgleichen, stellen wir fest, dass in diesen Konzessionsgebieten 14.500 Hektar Land verbrannt oder von Bränden betroffen sind. Dies entspricht etwa 0,8 % der 1,9 Millionen Hektar, die im Jahr 2026 in ganz Indonesien verbrannt sein werden."