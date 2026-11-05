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    Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy für Nemetschek bei 72 Euro
    • HCSS-Übernahme macht Kennzahlen relativ komplex
    • Organisches Q3-Wachstum blieb hinter Erwartungen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 71,15 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +0,98 %/+61,29 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 72 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,00, was eine Steigerung von +0,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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