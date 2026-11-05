Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies bestätigt Buy für Nemetschek bei 72 Euro
- HCSS-Übernahme macht Kennzahlen relativ komplex
- Organisches Q3-Wachstum blieb hinter Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 71,15 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +0,98 %/+61,29 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 72 Euro
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Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907
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Spricht doch vieles dafür das es operativ weiter bergauf geht. Der Kurs wird langfristig folgen. Die aktuellen "Verwerfungen" bei vielen erstklassigen Softwareaktien sind schon verrückt. KI ist ein Gamechanger aber wird wohl eher nicht dazu führen das alle klassischen Software Unternehmen insolvent gehen ... Ich nutze die gefallenen Bewertungen für Nachkäufe /Neukäufe. Die Bewertungen können natürlich in der Breite der Branche und bei Nemetschek noch weiter fallen, aber das ist nun mal ein Grundsatzrisiko ...
Wer hier langfristig denken und handeln kann.....kann es ruhig aussitzen.......