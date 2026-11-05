Aosom startet den Black Friday 2026 mit den größten Rabatten des Jahres und zeitlich begrenzten Blitzangeboten

LONDON, PARIS und HAMBURG, Deutschland, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Da die Weihnachtseinkaufssaison näher rückt, startet Aosom am 2. November seine Black-Friday-Aktion 2026 und bietet die größten Rabatte des Jahres auf Produkte für den Haushalt, Haustiere und für Kinder an. Kunden können sich auf Blitzangebote, Gewinnspiele, exklusive Angebote für Neukunden sowie weitere Vorteile während der Black-Friday-Woche freuen.

Weitere exklusive Angebote und Black Friday-Überraschungen

Glücksrad: Kunden können über ein Pop-up auf der Startseite der Aosom-Website auf das Glücksrad zugreifen. Erstteilnehmer müssen sich anmelden und registrieren, um die Chance auf den Gewinn von Produkten, Gutscheinen und anderen Prämien zu erhalten.

Gemeinschaftsaktion: Während der Black-Friday-Frühbucheraktion startet Aosom ein interaktives Community-Event, an dem Kunden teilnehmen können, um Überraschungspreise zu gewinnen.

Exklusives Neukundenpaket: Erstkäufer profitieren von einem speziellen Paket mit zusätzlichen Ersparnissen bei ihrem ersten Einkauf.

Zeitlich begrenzte Angebote in verschiedenen Kategorien und zusätzliche Vorteile während der Black-Friday-Woche

Aosom bietet Rabatte in zahlreichen Produktkategorien an. Während der Black-Friday-Woche erhalten Kunden möglicherweise Gutscheine für zukünftige Einkäufe zusammen mit ihren Bestellungen, während ausgewählte Produkte im Rahmen von Flash-Sales in begrenzter Stückzahl erhältlich sein werden. Berechtigte Bestellungen profitieren zudem von einer Preisgarantie.

Lokale Lieferung und flexible Zahlungsmöglichkeiten für ein besseres Einkaufserlebnis

Mit seinem lokalen Lager- und Liefernetzwerk bietet Aosom einen bequemen Einkaufsservice. Je nach Lieferort, Produkt und Bestellbedingungen kommen ausgewählte Artikel für eine Lieferung am nächsten Tag in Frage, und berechtigte Kunden können zudem Ratenzahlungsoptionen wählen.

Kunden können die lokale Aosom-Website besuchen, um Einzelheiten zu den Werbeaktionen sowie die Teilnahmebedingungen der Kampagne einzusehen.

Informationen zu Aosom

Aosom ist eine Online-Plattform für Möbel sowie große Haushalts- und Lifestyle-Produkte, die sich auf Produkte für den Wohnbereich, den Außenbereich, den Garten, Haustiere und die Freizeit spezialisiert hat. Aosom wurde im Jahr 2013 gegründet und ist in ganz Europa und Nordamerika tätig, mit lokalen Tochtergesellschaften in neun Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Portugal, Kanada und die USA. Die Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative, erschwingliche und hochwertige Produkte für den Alltag anzubieten, unterstützt durch ein Logistiknetzwerk aus eigenbetriebenen Auslandslagern und einem engagierten Kundenservice. Das Sortiment von Aosom, zu dem Marken wie Outsunny, HOMCOM und PawHut gehören, deckt ein breites Spektrum an Verbraucherbedürfnissen ab – von Einrichtungsgegenständen bis hin zu Produkten für den Außenbereich. Aosom vertieft sein Engagement auf den lokalen Märkten kontinuierlich durch strategische Partnerschaften und Gemeinschaftsinitiativen. Für ein großartiges Zuhause (Aosom /'ɔ:səm/)

Medienkontakt

Aosom Global Communications

E-Mail: pr@aosom.com

Website: www.aosom.com

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