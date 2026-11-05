US-Diesel so knapp wie seit 23 Jahren nicht – und Putins Tanker liefern nicht!

Erst am 9. Oktober hatte Trump das Abkommen mit Putin angekündigt. Zunächst sollten 300.000 Tonnen russischer Diesel in die USA geliefert werden, später noch größere Mengen. Dafür lockerte Washington vorübergehend Sanktionen. Trump wollte die hohen Kraftstoffpreise drücken und die Wähler vor den Midterms entlasten. Doch bislang ist keine der angekündigten Lieferungen angekommen.

Donald Trumps umstrittener Diesel-Deal mit Wladimir Putin droht zu scheitern. Zwei der ersten drei Tanker mit russischem Kraftstoff haben ihren Kurs in Richtung USA geändert – und ein drittes Schiff könnte folgen. Wie die Financial Times berichtet, scheuen amerikanische Abnehmer offenbar die rechtlichen und finanziellen Risiken. Für Trump wäre das nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen der nächste Rückschlag. Besonders pikant: Die US-Dieselvorräte sind auf den niedrigsten Stand seit mehr als 23 Jahren gefallen.

Nun drehen die ersten Schiffe ab. Der in Hongkong registrierte Tanker "Leruo" änderte sein Fahrtziel am Montag auf Brasilien. Die russische "Talisman" verließ den Atlantik und befand sich zuletzt vor der algerischen Küste. Beide Schiffe stehen unter Sanktionen. Die "Talisman" meldet inzwischen "for orders" – ein Hinweis darauf, dass offenbar noch kein bestätigter Abnehmer oder Entladehafen feststeht.

Auch die griechische "Agioi Fanendes", die weiterhin auf den Nordosten der USA zusteuert, hat keinen bestätigten Zielhafen. Kpler-Analyst Matt Smith hält es angesichts der Zurückhaltung amerikanischer Käufer für möglich, dass auch dieses Schiff abdreht. Ein vierter Tanker, die "Beast", ist ebenfalls mit russischem Diesel in Richtung US-Atlantikküste unterwegs.

Besonders heikel wird der Deal durch den Widerstand in den USA. New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill warnte Hafen- und Terminalbetreiber diese Woche davor, russische Dieselladungen anzunehmen. Dies verstoße gegen Bundesrecht und könne "schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Konsequenzen" nach sich ziehen. Damit drohen Unternehmen erhebliche Risiken, selbst wenn Washington für die Lieferungen vorübergehend Sanktionen gelockert hat.

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Die Probleme treffen Trump ausgerechnet während einer angespannten Versorgungslage. Die amerikanischen Vorräte an Diesel und verwandten Kraftstoffen schrumpften zuletzt um 3,6 Millionen auf nur noch 99,3 Millionen Barrel – den niedrigsten Stand seit Mai 2003. An US-Tankstellen kostet Diesel laut Financial Times inzwischen 6,27 US-Dollar je Gallone. Trumps Versprechen günstigerer Kraftstoffpreise steht damit unter erheblichem Druck. Noch ist das Abkommen nicht endgültig gescheitert. Doch solange Tanker abdrehen und Käufer vor Sanktionen zurückschrecken, bleibt fraglich, ob der russische Diesel amerikanische Häfen überhaupt erreicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 1.373USD auf Ariva Indikation (05. November 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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