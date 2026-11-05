Citi warnt vor dem 9. Dezember
-25 % und jetzt auch noch das
Citi stuft Adobe neu ein und warnt. Der neue Chef startet mit leeren Chefsesseln. Ist die Aktie jetzt eine Falle oder ein Schnäppchen?
- Citi stuft Adobe auf Verkaufen und senkt Kursziel
- Neuer Chef startet mit Lücken in der Führungsriege
- Adobe wächst, doch Konkurrenz und Ausblick belasten
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Citi verliert die Geduld mit Adobe. Die US-Bank stuft die Aktie des Softwarekonzerns von Halten auf Verkaufen ab und senkt das Kursziel von 250 auf 207 US-Dollar. Analyst Tyler Radke rechnet damit, dass Adobe im Dezember einen schwachen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 vorlegt. Anleger ließen sich davon nicht schrecken. Die Aktie stieg am Mittwoch zeitweise um 3,5 Prozent.
Am 1. Dezember übernimmt Anil Chakravarthy den Chefposten von Shantanu Narayen, der nach 18 Jahren an die Spitze des Verwaltungsrats wechselt. Der Neue startet mit halber Mannschaft. Finanzchef Dan Durn kündigte im Juni seinen Abschied an, Kreativchef David Wadhwani räumte im September seinen Posten. Radke erwartet deshalb einen "harten Neustart". Dieser würde die Aktie kurzfristig belasten, "aber Zeit bieten, die Führungsriege neu aufzubauen, die Strategie zu verfeinern und eine realistischere Grundlage für eine Beschleunigung zu schaffen".
Mehr Nutzer, weniger Umsatz
Sorgen macht Citi auch die neue Strategie. Adobe setzt auf mehr Nutzer statt auf höhere Preise und lenkt Neukunden in günstigere Abos. Das bremst die wiederkehrenden Erlöse. Am stärksten trifft es laut Radke das Kerngeschäft mit Kreativsoftware. Kleine und mittlere Firmen halten ihr Geld zusammen. Gleichzeitig drängen Webanwendungen und Werkzeuge auf den Markt, die von Grund auf mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Citi kappt die Prognose für neue wiederkehrende Jahreserlöse 2027 um 470 Millionen auf 1,5 Milliarden US-Dollar.
Citi steht mit der Skepsis nicht allein. HSBC rät nur noch zum Halten, Wells Fargo zum Untergewichten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie laut Ariva ein Viertel verloren. Am 9. Dezember legt Adobe nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal vor. Analysten erwarten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,33 US-Dollar nach 5,50 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz soll von 6,19 auf 6,83 Milliarden US-Dollar steigen.
Fazit
Das Geschäft wächst weiter und wirft viel Geld ab. Dagegen sprechen die Lücken in der Führung, die neue Konkurrenz und das Risiko eines schwachen Ausblicks. Wer einsteigen will, wartet die Zahlen am 9. Dezember ab. Erst dann zeigt sich, ob der Neustart hart wird oder die Aktie das Schlimmste schon eingepreist hat.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 220EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.
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