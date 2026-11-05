Koalition in Bayern in Aiwangers Sinne fortsetzen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der sichtlich angefasste bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will nach dem plötzlichen Tod seines Vize Hubert Aiwanger die Regierungskoalition mit den Freien Wählern weiterführen. "In seinem Sinne, in unserem Sinne", sagte Söder in Nürnberg einen Tag nach dem Tod des 55-Jährigen.

Der Freie-Wähler-Chef sei eine prägende Figur der bayerischen Politik gewesen. "Ich bin echt schockiert und auch getroffen." Der Tod des bayerischen Wirtschaftsministers sei ein Schock und reiße eine tiefe Lücke in die bayerische Politik und in die Herzen vieler Menschen. "Es tut mir ehrlich gesagt von Herzen leid", sagte Söder.