MPCM stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fraport nach endgültigen Resultaten des dritten Quartals von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zielsenkung reflektiere ein höheres Zinsniveau im Bewertungsmodell, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:09 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 67,95EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was einem Rückgang von -5,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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