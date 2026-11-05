MPCM stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fraport nach endgültigen Resultaten des dritten Quartals von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zielsenkung reflektiere ein höheres Zinsniveau im Bewertungsmodell, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 67,95EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
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