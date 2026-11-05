MPCM stuft ADTRAN HOLDINGS auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Adtran Holdings von 12,9 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zollrückerstattungen in den USA hätten ein schwächer als gedachtes drittes Quartal kaschiert, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 4,249EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ADTRAN HOLDINGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 12,9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

