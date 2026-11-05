thyssenkrupp nucera nimmt Anlage für Kutch Chemical in Indien in Betrieb 81 0 Kommentare

Neue Maßstäbe in Gujarat: thyssenkrupp nucera hat für Kutch Chemical eine der größten einsträngigen Chlor-Alkali-Anlagen Indiens mit neuester Elektrolysetechnologie in Betrieb genommen.

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