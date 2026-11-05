thyssenkrupp nucera nimmt Anlage für Kutch Chemical in Indien in Betrieb
Neue Maßstäbe in Gujarat: thyssenkrupp nucera hat für Kutch Chemical eine der größten einsträngigen Chlor-Alkali-Anlagen Indiens mit neuester Elektrolysetechnologie in Betrieb genommen.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera hat eine Chlor-Alkali-Anlage für Kutch Chemical in Padana im indischen Bundesstaat Gujarat erfolgreich in Betrieb genommen.
- Die Anlage kann jährlich 220.000 Tonnen Natronlauge produzieren und zählt mit bis zu 675 Tonnen pro Tag zu den größten Anlagen ihrer Art in Indien mit einem einzelnen Produktionsstrang.
- Zum Einsatz kommt thyssenkrupp nuceras neueste „BM Generation 6+“-Technologie; fünf Elektrolyseure sind installiert.
- Jeder Elektrolyseur erreicht eine Kapazität von bis zu 135 Tonnen Natronlauge pro Tag – laut Mitteilung der leistungsstärkste in Indien installierte Einzelelektrolyseur.
- thyssenkrupp nucera lieferte Engineering, Technologie und Ausrüstung und unterstützte Kutch Chemical beim Anfahren und bei der Inbetriebnahme.
- Kutch Chemical nutzt Natronlauge und Chlor sowohl für eigene Produktionsprozesse als auch für den Verkauf in Indien; die Zusammenarbeit der Unternehmen besteht seit 2017.
Der nächste wichtige Termin, Handelssperrzeiten, bei thyssenkrupp nucera ist am 16.11.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,48 % im
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