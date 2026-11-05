MPCM stuft BASLER AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Basler auf "Buy" nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Rekordaufträge stießen auf Lieferengpässe, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegende Gewinnmarge sei weiterhin stark./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,01 % und einem Kurs von 25,20EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
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