MPCM stuft BASLER AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Basler auf "Buy" nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Rekordaufträge stießen auf Lieferengpässe, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegende Gewinnmarge sei weiterhin stark./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:56 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,01 % und einem Kurs von 25,20EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +24,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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