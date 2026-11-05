Rakovina Therapeutics präsentiert Daten zu seinem hirngängigen ATR-Inhibitor auf der 31. Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology

VANCOUVER, British Columbia, den 5. November 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Krebstherapien mithilfe KI-gestützter Wirkstoffforschung vorantreibt, gab heute bekannt, dass neue vorklinische Daten aus seinem kt-5000AI-ATR-Inhibitorprogramm im Rahmen einer Posterpräsentation auf der 31. Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology (SNO) & dem Education Day vorgestellt werden. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 15. November 2026 in Philadelphia, Pennsylvania, statt.

In der Posterpräsentation werden hirngängige Inhibitoren der Ataxia-Telangiectasia-and-Rad3-related-Protein-Kinase (ATR) beschrieben, die gemeinsam mit Variational AI Inc. („Variational AI“) unter Verwendung der generativen KI-Plattform Enki entwickelt wurden. Die Verbindungen wurden für Tumore konzipiert, bei denen das Tumorsuppressorgen PTEN verloren gegangen ist. Diese Schwachstelle findet sich bei Gliomen sowie bei Krebsarten, die häufig ins Gehirn metastasieren.

Das Programm untersuchte zunächst die duale Hemmung von ATR und mTOR, wie im Titel des Abstracts zum Ausdruck kommt. Die Optimierung der Leitstrukturen hat sich inzwischen auf ATR-selektive Verbindungen konzentriert. Der Fokus von kt-5000AI liegt nun auf der hirngängigen ATR-Hemmung.

Details der Präsentation

Titel: Hirngängige duale ATR-mTOR-Inhibitoren für PTEN-defiziente Krebsarten

Abstract-Code: DNAR-04

Format: Posterpräsentation

Datum und Uhrzeit: Freitag, 13. November 2026, 19:30 bis 21:30 Uhr EST

Ort: Ausstellungshalle D & E, Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Wie am 22. Oktober 2026 bekannt gegeben, ist das kt-5000AI-Programm mithilfe der Enki-Plattform innerhalb von rund zwei Jahren von der Zielspezifikation bis zu einem fortgeschrittenen Stadium der Leitstrukturoptimierung vorangeschritten. Optimierte Verbindungen haben eine starke und selektive ATR-Hemmung, eine verbesserte metabolische Stabilität sowie Permeabilitäts- und Efflux-Eigenschaften gezeigt, die mit einer Hirngängigkeit verbunden sind. Untersuchungen zur Charakterisierung der ZNS-Exposition der optimierten Wirkstoffserie laufen noch.