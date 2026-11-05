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    Das malerische Zhejiang - Kultur- und Tourismus-Präsentation Zhejiang in München zur Stärkung europäischer Partnerschaften

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    MÜNCHEN, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 29. Oktober fand in München eine Veranstaltung der Tourismusbranche statt, bei der die kulturellen und touristischen Angebote Zhejiangs vorgestellt wurden. Vertreter der Branche kamen zusammen, um Möglichkeiten zur Gewinnung weiterer europäischer Besucher für die chinesische Provinz zu erkunden. Das Programm konzentrierte sich auf die geschäftliche Vernetzung, neue Reiserouten und eine engere Zusammenarbeit zwischen Tourismusunternehmen.

    Ein Vertreter der deutschen Reisebranche gab Einblicke in die Trends auf dem deutschen Auslandsreisemarkt. Drei Reisebüros aus Zhejiang – Zhejiang CYTS International Travel Co., Ltd., Hangzhou Buer China Travel und Wenzhou Overseas Tourist Corporation – stellten eine Auswahl sorgfältig zusammengestellter Reiserouten vor, die speziell auf deutsche Reisende zugeschnitten sind.

    Im Anschluss an die Präsentationen trafen sich Vertreter von Tourismusunternehmen aus Zhejiang und Deutschland, um über Möglichkeiten zur Steigerung der Besucherzahlen, zur gemeinsamen Entwicklung von Reiserouten, zur Koordinierung der Marketingaktivitäten sowie zur gegenseitigen Nutzung ihrer Vertriebsnetze zu beraten. Die Gespräche stärkten die Branchenkontakte und legten den Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit, um internationale Besucher für Zhejiang zu gewinnen.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-malerische-zhejiang--kultur--und-tourismus-prasentation-zhejiang-in-munchen-zur-starkung-europaischer-partnerschaften-302930613.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Das malerische Zhejiang - Kultur- und Tourismus-Präsentation Zhejiang in München zur Stärkung europäischer Partnerschaften MÜNCHEN, 5. November 2026 /PRNewswire/ - Am 29. Oktober fand in München eine Veranstaltung der Tourismusbranche statt, bei der die kulturellen und touristischen Angebote Zhejiangs vorgestellt wurden. Vertreter der Branche kamen zusammen, um …
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