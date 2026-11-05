Das malerische Zhejiang - Kultur- und Tourismus-Präsentation Zhejiang in München zur Stärkung europäischer Partnerschaften

MÜNCHEN, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 29. Oktober fand in München eine Veranstaltung der Tourismusbranche statt, bei der die kulturellen und touristischen Angebote Zhejiangs vorgestellt wurden. Vertreter der Branche kamen zusammen, um Möglichkeiten zur Gewinnung weiterer europäischer Besucher für die chinesische Provinz zu erkunden. Das Programm konzentrierte sich auf die geschäftliche Vernetzung, neue Reiserouten und eine engere Zusammenarbeit zwischen Tourismusunternehmen.

Ein Vertreter der deutschen Reisebranche gab Einblicke in die Trends auf dem deutschen Auslandsreisemarkt. Drei Reisebüros aus Zhejiang – Zhejiang CYTS International Travel Co., Ltd., Hangzhou Buer China Travel und Wenzhou Overseas Tourist Corporation – stellten eine Auswahl sorgfältig zusammengestellter Reiserouten vor, die speziell auf deutsche Reisende zugeschnitten sind.