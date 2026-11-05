Nine-Month 2026 Trading Update: Key Highlights Revealed 41 0 Kommentare

Record revenue and fresh momentum: METLEN reaffirms its 2026 outlook while advancing major energy projects, expanding global partnerships and exploring a potential METKA listing.

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