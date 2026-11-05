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    Nine-Month 2026 Trading Update: Key Highlights Revealed

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    Record revenue and fresh momentum: METLEN reaffirms its 2026 outlook while advancing major energy projects, expanding global partnerships and exploring a potential METKA listing.

    Nine-Month 2026 Trading Update: Key Highlights Revealed
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • METLEN generated record nine-month revenue of €6.2 billion, up 21% from €5.1 billion in the same period of 2025.
    • The company reaffirmed its 2026 EBITDA guidance of €1.00–1.15 billion and its medium-term EBITDA target of €1.92–2.08 billion.
    • A 44-day outage at METLEN’s largest H-Class thermal power plant ended after repairs; the plant returned to full operation on 12 October 2026.
    • METKA advanced its development as a standalone infrastructure platform, including a review of a potential listing on Euronext Athens.
    • METLEN progressed its project portfolio through first-fire milestones at the PROTOS energy-from-waste facility in Cheshire and the 560 MW Grudziądz CCGT plant in Poland, and sold its 165 MW/725 MWh Tamarico II solar-plus-storage project in Chile.
    • The company expanded commercial and energy initiatives, including a long-term gallium agreement with a major Japanese buyer, new battery-storage projects in Greece and Italy, and a five-year PETRONAS deal for six LNG cargoes annually from 2027.



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    Nine-Month 2026 Trading Update: Key Highlights Revealed Record revenue and fresh momentum: METLEN reaffirms its 2026 outlook while advancing major energy projects, expanding global partnerships and exploring a potential METKA listing.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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